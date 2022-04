Le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate di maggio vedranno l'evolversi della difficile situazione in cui si trova Steffy, che ha appena scoperto di aspettare un bambino da Liam. Attenzione però, perché Thomas ha capito che qualcosa non quadra nell'esame del Dna della sorella e sta facendo insistenti domande a Vinny, convinto che abbia alterato il test di paternità. Nel frattempo, Hope è sprofondata nel dolore e non riesce a perdonare Liam, nonostante lo ami moltissimo. Finn sta accanto a Steffy, rassicurandola sul fatto che cresceranno insieme il bambino che aspetta, nonostante sia consapevole di non essere il padre.

Presto tutto cambierà e, in questi giorni frenetici, Hope prenderà una decisione molto dolorosa.

Anticipazioni Beautiful: Hope prende una decisione su suo matrimonio

Nei prossimi episodi di Beautiful, Brooke inizierà a pensare che forse Thomas si è arreso all'idea di non tormentare più Hope e così maturerà l'idea di poterlo perdonare, facendo un grande regalo a Ridge.

Nel frattempo, Hope chiamerà Liam dicendogli di aver urgente bisogno di parlargli in quanto crede di aver preso una decisione sul suo matrimonio. Steffy porta in grembo suo figlio e la situazione va risolta, in un modo o nell'altro.

Mentre una disperata Hope cercherà le parole giuste per comunicare quanto deciso a Liam, Vinny confesserà a Thomas di aver falsificato il test di paternità di Steffy.

Liam con il cuore a pezzi

Alla Spencer Publications, Wyatt e Flo vengono a sapere che Hope ha finalmente preso una decisione per quanto riguarda il suo matrimonio con Liam, illudendosi che sia pronta a chiudere con il passato.

Purtroppo non sarà così. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Hope dirà a Liam di non essere in grado di sostenere una relazione di questo tipo, sapendo che Steffy sta per avere suo figlio.

Liam ovviamente non sarà d'accordo, e la supplicherà di provate ad andare avanti, anche per la piccola Beth. Hope apprezzerà la buona volontà di Liam, ma gli ribadirà di essere stanca e tropo provata per combattere ancora per il loro amore.

Hope chiede a Liam la separazione, spoiler Beautiful

E così, nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, Hope chiederà la separazione.

Liam sarà sconvolto e le ricorderà tutte le difficoltà che hanno superato insieme, a partire dalla scomparsa della piccola Beth. Come può arrendersi proprio adesso?

Purtroppo, le suppliche di Liam non faranno cambiare idea ad Hope, che gli spezzerà il cuore con poche ma importanti parole: ''Ti amerò per sempre, ma devo dirti addio''.

Hope volterà le spalle al giovane Spencer e se ne andrà da casa con le lacrime agli occhi, ma certa di aver preso la decisione giusta.