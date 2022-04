Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope disperata per la situazione inaspettata che si è creata dopo il risveglio dal coma di Steffy. A ferirla e a ridurla così è stata Sheila che, da quando è tornata a Los Angeles, ha l'unico obiettivo di eliminare la giovane Forrester. I piani della perfida Carter non sono andati però come previsto. Invece di uccidere Steffy, ha disgraziatamente tolto la vita a Finn, che ha fatto da scudo con il suo corpo alla moglie. Nuovi e insoliti eventi stanno tenendo altissima l'attenzione dei telespettatori, sicuri che un colpo di scena cambi di nuovo le carte in tavola.

Beautiful anticipazioni Usa: Liam asseconda Steffy

Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Steffy ha perso la memoria dopo essersi risvegliata dal coma. Le sue condizioni fisiche sono abbastanza buone, ma non quelle neurologiche. La giovane Forrester non ricorda gli ultimi anni della sua vita e crede di essere ancora sposata con Liam. Proprio per questo ignora l'esistenza di Finn e la sua morte.

In accordo con i medici, Liam ha accettato di assecondare Steffy, fingendo di essere suo marito. Hope non l'ha presa affatto bene e lo ha pregato di mettere il loro matrimonio al primo posto, almeno per una volta nella sua vita. Hope ha il terrore che, con Finn fuori dai giochi, Steffy e Liam possano innamorarsi di nuovo.

Steffy scopre che Finn è morto

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America, Steffy verrà a sapere che Finn è morto. Pur rimanendone sconvolta, non si ricorderà assolutamente il suo volto. Liam starà al suo fianco, non facendo altro che confermare le paure di Hope, messa da parte per l'ennesima volta.

Ma Finnegann è davvero morto?

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Li nasconda un segreto. La madre adottiva del dottorino si è lasciata scappare una frase sibillina davanti a Sheila, dicendole di essere impegnata a curare suo figlio: ma come può curarlo se è morto? Da qui l'ipotesi che Finn sia vivo e nascosto in un'altra clinica per scampare alla furia di Sheila.

Liam fa una promessa nelle puntate americane di Beautiful

Gli spoiler della soap opera della CBS vedranno Sheila terrorizzata dalla sola idea di essere scoperta. Steffy ha perso la memoria e non può denunciarla, ma questa amnesia potrebbe essere solo temporanea. A fronte di questa possibilità, la perfida Carter deciderà di finire il lavoro che non ha portato a termine.

Nel frattempo Liam e suo padre, Dollar Bill Spencer, faranno un patto per scoprire chi ha ucciso Finn - sempre che sia morto - e assicurarlo alla giustizia. Sheila, per non destare sospetti, si mostrerà stranamente gentile con Steffy, ignara del pericolo che sta correndo.