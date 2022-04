I telespettatori di Beautiful sono trepidanti nel sapere chi è il bambino di Steffy. Il padre è Liam oppure Finn, come tutti sperano? Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che la giovane Forrester riceverà una notizia inaspettata e che i risultati del test di paternità cambieranno per sempre la sua vita e non solo. Già, perché l'esame del Dna dimostrerà che Liam è il papà della creatura che porta in grembo. Ma non tutto è come sembra.

Anticipazioni italiane di Beautiful

Il momento tanto atteso è arrivato. Steffy si sottoporrà al test di paternità per scoprire la verità.

I risultati la spiazzeranno, visto che sul documento risulterà che il padre è Liam.

Il giovane Spencer assicurerà a Steffy di essere presente per il bambino e di darle tutto ciò che serve. Finn però metterà in chiaro le cose: è lui il compagno della sua ex e sarà lui che crescerà il piccolo.

Steffy si troverà in un momento di grande difficoltà, anche se potrà contare sull'amore incondizionato del suo compagno, che le dimostrerà di amarla davvero.

Hope caccia Liam da casa

Come raccontano le nuove anticipazioni italiane di Beautiful, Liam proverà a chiedere perdono a Hope, ma non ci sarà verso di farla cambiare idea.

La povera Hope sprofonderà nel dolore e troverà rifugio tra le braccia di mamma Brooke, e non solo.

Thomas, approfittando della situazione, farà di tutto per riconquistare la sua fiducia e portarla dalla sua parte, sognando una famiglia con lei e il piccolo Douglas.

Le speranze di Thomas si faranno più concrete quando verrà a sapere che Hope ha cacciato Liam da casa.

Thomas custode di un grande segreto, spoiler Beautiful

Gli episodi di Beautiful prenderanno una piega completamente diversa quando Thomas inizierà a sospettare che Vinny abbia alterato il test di paternità di Steffy.

Thomas si precipiterà nel laboratorio di Vinny e lo costringerà a raccontargli come stanno davvero le cose. Ovviamente lui negherà, ma il giovane Forrester non si perderà d'animo, deciso ad andare a fondo della questione.

Approfittando di una breve assenza di Vinny, Thomas spulcerà nel suo pc e aprirà la cartella clinica di Steffy, nella quale è scritto nero su bianco che il padre del suo bambino è Finn.

Con domande sempre più incalzanti, Thomas farà confessare Vinny, che ammetterà le sue colpe. Penserà però che questa situazione può tornare a suo vantaggio e così deciderà di tenere la bocca chiusa, nascondendo alla sorella e a Liam la verità.

Con le sue abili doti manipolatorie, Thomas fingerà di stare dalla parte di Hope ma, nello stesso tempo, le farà capire che potrebbe essere felice con lui e Douglas. Steffy e Finn, invece, continueranno a stare insieme aspettando trepidanti la nascita del bimbo.