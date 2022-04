Da non perdere le ultime anticipazioni americane di Beautiful che stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle recenti puntate della soap andate in onda in Usa, Sheila ha messo in atto la sua vendetta. Dopo aver aspettato Steffy nel retrobottega di un bar, ha cercato di ucciderla. Non poteva però immaginare che Finn facesse scudo con il suo corpo alla moglie, rimanendo ferito gravemente. Quando arrivano i soccorsi, Steffy è disperata perché pare che per Finn non ci sia più nulla da fare. Sheila, in un ultimo gesto disperato, spara un altro colpo alla giovane Forrester che cade a terra priva di sensi.

Quello che accadrà in seguito ha dell'incredibile

Finn muore in Beautiful, anticipazioni americane

Come raccontano gli ultimi spoiler di Beautiful, Steffy verrà portata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni saranno molto gravi e verserà in uno stato di coma profondo. I suoi cari correranno da lei, angosciati per quanto accaduto. Una volta che la giovane Forrester si risveglierà, farà preoccupare non poco il personale medico.

Ebbene sì, perché Steffy perderà la memoria una volta ripresa conoscenza, tanto da non ricordare di aver sposato Finn. Sarà invece certa di essere ancora la moglie di Liam che, per non stressarla ulteriormente, fingerà di essere parte delle sue credenze.

Nessuno avrà il coraggio di dire alla povera Forrester che Finn è morto ma, anche qualora accadesse, per lei sarebbe un completo estraneo.

A proposito della morte di Finn in Beautiful, emergono interessanti indiscrezioni che stanno facendo fremere il pubblico americano.

Finn è morto davvero? Spoiler Beautiful

Dopo aver saputo che Finn è morto, anche Li - la madre che lo ha cresciuto - si precipiterà in ospedale per andare a vederlo un'ultima volta. Qui incontrerà Sheila, alla quale giurerà di fargliela pagare nella maniera peggiore.

Ma attenzione, perché una strana frase di Li potrebbe dar vita a una trama completamente diversa.

In una delle ultime puntate americane di Beautiful andata in onda sulla CBS, Li ha gelato Sheila: ''Te l'ho detto, mi sto prendendo cura di Finn ora, come ho sempre fatto''. Parole che presuppongono che il giovane sia vivo e che qualcuno lo stia proteggendo per metterlo al sicuro dalla perfida Carter.

Today on #BoldandBeautiful, Sheila becomes upset when Li rebuffs her notion of being a mother to Finn. pic.twitter.com/pG8KLIuLMS — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) April 7, 2022

Una delle ipotesi è che Li abbia portato Finn in un altro ospedale, nella speranza di salvarlo e, nello stesso tempo, di assicurare Sheila alla giustizia. Steffy non può testimoniare, in quanto ha perso la memoria. L'unico a poterla incastrare è proprio Finn che, alla luce degli ultimi eventi, potrebbe essere davvero scampato alla tragedia e lottare tra la vita e la morte, accudito dalla madre adottiva Li.