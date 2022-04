Nelle nuove puntate di Beautiful in onda nel corso del mese di maggio 2022, verrà finalmente a galla la verità sulla paternità del bambino di Steffy. Sarà Finn e non Liam il padre della creatura. A scoprire che Vinny aveva falsato i risultati del test sarà Thomas, il quale non si terrà il segreto per sé ma lo svelerà in primis a Hope. Ci sarà spazio anche per la proposta di matrimonio di Finn a Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Thomas riesce a far confessare Vinny

Nel corso del mese di maggio 2022 le vicende di Beautiful subiranno una nuova e clamorosa svolta.

Tutto ruoterà ancora intorno alla paternità del figlio di Steffy. Thomas continuerà ad avere dei sospetti su Vinny. In particolare, si convincerà sempre più che l'amico possa aver manomesso gli esiti del test di paternità per far risultare Liam il padre. In effetti avrà ragione di dubitare di Vinny. Thomas quindi, gli chiederà apertamente se abbia in qualche modo alterato gli esiti del test ma l'amico, almeno inizialmente, negherà. Ma il figlio di Ridge non si darà per vinto e vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda. Pertanto si recherà presso il laboratorio di analisi in cui lavora Vinny e lo affronterà in un duro faccia a faccia. Tra i due ci sarà una furibonda lite, durante la quale arriveranno persino alle mani.

Alla fine però Thomas riuscirà a far confessare Vinny.

È Finn il padre del figlio di Steffy, Thomas corre a dirlo a Hope

Dunque, nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Vinny ammetterà di aver manomesso l'esito del test di paternità, facendo passare Liam come padre del bambino. In verità sarà Finn il padre del secondogenito di Steffy.

Thomas, dopo aver smascherato Vinny, si precipiterà da Hope per raccontarle quanto appena scoperto. Hope dunque, sarà la prima a venire a sapere che Liam non diventerà di nuovo padre. Un bel sollievo anche per la giovane Logan. Anche Finn ben presto scoprirà che Steffy porta in grembo suo figlio e correrà da lei, impedendole di partire per Parigi.

Finn e Steffy al settimo cielo, lui le chiede di sposarlo

Tutto è bene quel che finisce bene. Finn sorprenderà Steffy con una proposta di matrimonio e subito dopo le svelerà che è lui il padre del bambino. Anche Steffy quindi, verrà a sapere delle macchinazioni orchestrate da Vinny. Ovviamente risponderà sì alla proposta di nozze del suo fidanzato. Steffy non potrebbe essere più felice e deciderà di rimuovere anche il ritratto con Liam che è sempre stato appeso nel suo salotto. Una nuova vita per Steffy e Finn. Il tutto grazie alla caparbietà di Thomas che sarà riuscito a smascherare Vinny. Per non perdere nulla di quanto sopra anticipato, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.