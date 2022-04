Attimi drammatici si vivranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma ad aprile negli Usa. Le trame della soap opera annunciano che Finn sarà in condizioni disperate dopo aver cercato di sedare uno scontro tra Steffy Forrester e Sheila Carter.

Beautiful: Steffy scopre la verità sulla rottura tra Brooke e Ridge

Le anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate trasmesse attualmente in America annunciano che un protagonista della soap opera potrebbe uscire di scena in modo drammatico.

Tutto inizierà quando Sheila farà ritorno a Los Angeles, annunciando di essere la madre biologica di Finn durante le sue nozze con Steffy.

Neanche a dirlo, i Forrester prenderanno subito le distanze dalla Carter, invitando i due sposi a fare lo stesso.

Anche Brooke farà lo stesso, sebbene con conseguenze serie per il suo futuro. Thomas, infatti, verrà a conoscenza che Sheila ha fatto in modo che la Logan tornasse a bere per rovinare il matrimonio con Ridge. Per questo motivo, il giovane inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti dell'ex matrigna. Neanche a dirlo, lo strano comportamento del fratello insospettirà Steffy, che giungerà finalmente a scoprire la verità. Di conseguenza, la stilista non esiterà ad affrontare sua suocera, mettendosi così in seri guai.

Terribile scontro tra Sheila e sua nuora

Nelle puntate di Beautiful trasmesse nel 2023 in Italia, Steffy avvertirà sua suocera che non ci sarà mai posto per lei nella vita di Finn e Hayes dopo quello che ha fatto a Brooke.

Per questo motivo, le due donne daranno inizio ad un terribile scontro all'interno di un vicolo vicino ad Il Giardino. In dettaglio, Sheila getterà la nuora contro un cassonetto, che nel frattempo cercherà di liberarsi dalla sua morsa.

Poco lontano, Ridge suggerirà a Taylor di prendere le distanze da Sheila, all'oscuro che la loro figlia si trovi in grave pericolo.

Anche, Finn si allarmerà quando non riuscirà a rintracciare Steffy con il cellulare, tanto da sospettare che le sia successo qualcosa. Per questo motivo, il giovane si precipiterà nei pressi de Il Giardino dove assisterà ad un pesante scontro tra le due donne più importanti della sua vita.

Finn rimane ferito all'addome per dividere sua moglie e sua madre

Ed ecco che Sheila lascerà andare la nuora, che invece continuerà a provocarla. Sarà in questo frangente che la donna perderà il lume della ragione quando Steffy la minaccerà che non rivedrà mai più suo figlio e suo nipote. Parole, che scateneranno l'ira della Carter che tirerà fuori una pistola proprio mentre Finn sta sopraggiungendo sul luogo. Ed ecco che il dottore verrà ferito da un proiettile all'addome dopo essersi messo di mezzo tra sua moglie e sua madre. Steffy, a questo punto, implorerà suo marito di rimanere sveglio dopo aver notato una cospicua perdita ematica dalla ferita. Finn, invece, le ribadirà tutto il suo amore in punto di morte. Il dottore perderà la vita? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.