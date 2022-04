Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, arriverà il giorno dell'udienza in tribunale per il divorzio di Suhan e Cesur, e la donna scoprirà con gran sorpresa che anche l'uomo vorrà divorziare. Intanto, Korhan e Bulent saranno ai ferri corti, in quanto la donna sarà ancora convinta che l'uomo abbia avuto una relazione con Cahide.

Poco dopo, Suhan farà un controllo medico e scoprirà di essere in dolce attesa.

Korhan e Bulent ai ferri corti

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Riza avrà architettato tutto il piano, compreso il suo ferimento nella sparatoria, allo scopo di convincere tutti di aver salvato la vita di Cesur.

Nel frattempo, nel tribunale civile si svolgerà l'udienza per il divorzio tra Suhan e Cesur. In questa circostanza ci sarà un colpo di scena, in quanto Cesur affermerà di volere anche lui il divorzio. Quest'ultima cosa sorprenderà non poco Suhan.

Intanto, tra Korhan e Bulent le cose peggioreranno ulteriormente, in quanto sarà ancora convinto che lui e Cahide abbiano avuto una relazione e quindi non gli darà modo di spiegarsi.

Allo stesso tempo, Tahsin farà licenziare metà del personale della fabbrica. Cesur invece parlerà con gli operai ancora in servizio per convincerli a fare qualcosa contro Tahsin, prima che quest'ultimo mandi a casa anche loro.

Suhan scoprirà di essere incinta

Poco dopo, Ahmet sarà molto colpito dalle parole di Cesur e per questo comunicherà all'uomo che farà di tutto per convincere gli altri operai a scioperare contro il padrone.

Tahsin scoprirà il piano del caporeparto e vorrà fermarlo. Infatti, minaccerà il fratello di Ahmet che si suiciderà. Nel mentre, Riza convincerà Salih ad aiutarlo a fermare Tahsin una volta per tutte.

Successivamente, Suhan andrà dal medico e scoprirà di essere incinta. Allo stesso tempo, Cahide andrà da Korhan per confermare la sua gravidanza, ma l'uomo non ne vorrà sapere.

Infine, l'uomo non ne potrà più degli inganni della moglie e nemmeno delle continue discussioni con il padre. Proprio per questo motivo, Korhan vorrà togliersi la vita.

Nel frattempo, Suhan riceverà la lettera d'addio di Korhan e correrà insieme a Cesur a casa sua. I due riusciranno ad arrivare in tempo e metteranno l'uomo in salvo. Poi quando Korhan si riprenderà dirà ai due di non voler più tornare da suo padre. Per questo motivo, Cesur deciderà di ospitare l'uomo e gli mostrerà la videocamera che ha installato a Korludag per controllare le mosse di Tahsin.