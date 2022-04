Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 aprile ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Cesur nasconderà una telecamera in salotto e grazie a ciò otterrà una confessione da Tahsin. Dopodiché il marito di Suhan minaccerà suo suocero con questo video.

Intanto, Suhan vorrebbe dire a Cesur che è incinta ma poi verrà a sapere quello che l'uomo ha fatto a suo padre e preferirà non dirgli nulla in quanto pensa che non ci possa essere un futuro tra loro due.

Poi però durante la conversazione, la donna si sentirà male e finirà in ospedale. In questa circostanza Korhan scoprirà che sua sorella è incinta e insisterà affinché la donna lo dica a suo marito.

Cesur ricatterà Tahsin

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Cesur nasconderà una telecamera in salotto e Tahsin inconsapevolemente confesserà la vicenda inerente al suicidio di Hasan.

Poco dopo, Cesur ricatterà Tahsin con questo video e gli dirà che se non vuole che la confessione esca fuori, deve cedergli le quote della società.

Intanto Suhan vorrebbe dire a Cesur di essere in dolce attesa, ma poi quando scoprirà del ricatto fatto a suo padre, preferirà non dire piu nulla. Poi ad un certo punto la donna si sentirà male e verrà portata in ospedale.

In questa circostanza Korhan verrà a sapere dal medico che sua sorella è incinta e proverà a convincerla a dirlo a Cesur ma non riuscirà a farle cambiare idea.

Korhan non crederà che Cahide aspetta un figlio suo

Successivamente, Tahsin accoglierà in casa sua il figlio di Hulya e informerà Cahide che se vorrà restare alla tenuta dovrà occuparsi di lui.

Allo stesso tempo Cahide porterà il test del DNA a Korhan che dimostrerà che il figlio che porta in grembo è suo. Nonostante ciò il fratello di Suhan non crederà alla ragazza.

Korhan insisterà sul fatto che Suhan debba dire a Cesur di aspettare un bambino e per questo deciderà di chiudere Cesur e Suhan a chiave nella sua camera, per farli parlare, ma il piano non andrà a buon fine.

Infine, Suhan vorrà convincere il padre a riunire Zafer alla madre naturale, ma Tahsin piuttosto che restituire il figlio a sua madre preferirà far vivere Hulya alla tenuta per prendersi cura del bambino.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera turca. Nel frattempo per chi volesse recuperare gli appuntamenti precedenti con Brave and Beautiful potrà farlo in qualsiasi momento tramite Mediaset play.