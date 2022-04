Al centro delle trame di Brave and Beautiful, la serie tv turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, continuerà a esserci Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), alle prese con la sua gravidanza inaspettata dopo essere riuscita finalmente a ottenere il divorzio da Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ).

Dalle anticipazioni su ciò che succederà nel corso dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 3 maggio 2022, e visibile come in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity, si evince che mentre Suhan continuerà a coltivare l'idea di abortire, suo fratello Korhan (Erkan Avcı) non rimarrà fermo a guardare.

Nonostante sua sorella gli abbia chiesto di non mettere al corrente della novità Cesur, Korhan invece gli farà sapere che sua sorella è in stato interessante e decisa ad abortire. Il tutto verrà fatto con la speranza che Cesur riesca a far cambiare idea a Suhan, ci riuscirà?

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 3 maggio: Korhan confessa a Cesur che sua sorella è incinta

Nella ventiduesima puntata della serie tv di origine turca Brave and Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 martedì 3 maggio a partire dalle ore 16:50, Korhan, non appena verrà a sapere che sua sorella è intenzionata a interrompere la gravidanza, cercherà di impedirglielo. Non riuscendoci il marito di Cahide (Sezin Akbaşoğulları), pur non rispettando la volontà di Sühan, cambierà la sua strategia e vuoterà il sacco con Cesur, visto che gli dirà che colei da cui ha divorziato è in incinta e in procinto di abortire, con la speranza che possa riuscire a fermarla in tempo.

Dopo aver scoperto che la donna aspetta un figlio da lui, Cesur non perderà tempo per precipitarsi in fretta e furia in ospedale per farla desistere dal suo intento. Purtroppo la figlia di Tahsin (Tamer Levent) si prenderà gioco di lui, facendogli credere di essere arrivato troppo tardi.

Sühan fa credere a Cesur di aver abortito per crescere loro figlio lontana da lui

Si tratterà quindi dell’ennesima menzogna che Sühan racconterà a Cesur, visto che cambierà idea e deciderà di non abortire più. Ovviamente Cesur rimarrà deluso della scelta fatta da Suhan, ma l'unico obiettivo di quest'ultima sarà crescere il loro figlio lontana da lui. A questo punto per sapere per quanto tempo la figlia di Tahsin non sarà sincera con Cesur, non rimane che attendere.