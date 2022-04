Dopo il successo dello scorso anno sull'ammiraglia Mediaset, la serie televisiva turca "Cesur ve Guzel" torna sul piccolo schermo con la seconda stagione per appassionare e coinvolgere il pubblico di canale 5 dalle 16:50 alle 17:25. Nella prima puntata settimanale di Brave and Beautiful (da lunedì 11 a venerdì 15 aprile), Cesur non si presenterà all'udienza per firmare il divorzio con Suhan Korludag. Più tardi, Riza giungerà alla tenuta dell'Alemdaroglu offrendosi disponibile per il posto di lavoro chiedendo in cambia soltanto ospitalità. Nel contempo giungerà nell'appartamento di Cesur sua moglie Suhan che sarà furiosa con l'uomo per non essersi presentato all'udienza stanziata dal giudice per firmare l'annullamento del matrimonio.

Nella seconda puntata settimanale del 12 aprile un misterioso uomo attenterà alla vita di Cesur, ma verrà salvato da Riza, mentre Suhan correrà da suo marito dopo aver appreso del tentato omicidio.

Cesur non si presenta all'udienza in Brave and Beautiful

Nella puntata di lunedì 11 aprile della serie turca, Suhan vorrà rispettare la promessa fatta a suo padre Thasin: divorziare da suo marito Cesur Alemdaroglu. La giovane Korludag fisserà insieme all'avvocato e al giudice un'udienza per firmare l'annullamento dal matrimonio con suo marito, tuttavia la vicenda prenderà una piega inaspettata: Cesur non si presenterà in tribunale per firmare le carte che annullerebbero il matrimonio con sua moglie.

Riza vuole lavorare per Cesur in cambio di ospitalità

Secondo le anticipazioni della prima puntata settimanale della Serie TV turca "Cesur ve Gurel" il cui titolo in italia prende il nome di Brave and Beautiful, Riza giungerà nella tenuta di Alemdaroglu chiedendogli di poter lavorare per lui e avere ospitalità. Nel contempo, sopraggiungerà Suhan Kordulag che si mostrerà alquanto infastidita e furiosa per l'atteggiamento di suo marito: non si è presentato all'udienza per annullare il loro matrimonio.

Di conseguenza la giovane figlia di Tahsin verrà meno alla promessa fatta a suo padre, ma non per sua volontà.

Riza salva la vita di Cesur, Suhan preoccupata

Secondo le anticipazioni della seconda puntata settimanale che andrà in onda martedì 12 aprile di Brave and Beautiful , una figura misteriosa attenterà alla vita del marito di Suhan.

Fortunatamente a sottrarre l'uomo da un terribile destino vi sarà Riza che lo soccorrerà tempestivamente salvandogli la vita. Infine, Korludag, dopo aver appreso la notizia del tentato omicidio nei confronti di suo marito, correrà da lui preoccupata e determinata a scoprire chi abbia tentato di assalire alla vita di Alemdaroglu.