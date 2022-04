Nelle nuove puntate di Brave and Beautiful in onda dal 18 al 22 aprile su Canale 5, Korhan sarà distrutto per tutte le bugie di Cahide e le discussioni con Tashin deciderà di togliersi la vita. Saranno Suhan e Cesur a trarlo in salvo giusto in tempo. In seguito proprio Suhan scoprirà di essere incinta, mentre Korhan verrà ospitato nella tenuta di Alemdaroğlu.

Suhan scopre di essere incinta: anticipazioni Brave and Beautiful

Scorrendo le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Brave and Beautiful, Cesur di presenterà in tribunale per la causa di divorzio da Suhan.

Tra Korhan e Bulent ci sarà ancora tensione, visto che il figlio di Tashin sarà sempre più convinto che l'uomo sia l'amante di Cahide. Si intuirà inoltre che Riza avrà architettato l'intero piano della sparatoria a Cesur, solo per convincere tutti di aver salvato la vita a Alemdaroğlu.

Suhan invece, andrà dal medico e scoprirà di essere incinta. Cahide andrà invece da Korhan con i referenti medici per convincerlo del fatto che questa volta lei è veramente in dolce attesa. Peccato che Korhan non crederà alla moglie, visto tutte le bugie dette sino ad ora e non ne vorrà più sapere di lei.

Korhan tenta il suicidio nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Nel corso degli episodi in onda dal 18 al 22 aprile, nella soap tv turca, Tashin farà licenziare metà degli operai della fabbrica.

Cesur a, questo punto, parlerà con gli operai rimasti e cercherà di convincerli a fare qualcosa prima che Tashin licenzi anche loro. Korhan invece, sarà distrutto e sopraffatto, stanco delle continue discussioni con il padre, ma anche di tutte le bugie di Cahide. Sarà a questo punto, che il figlio di Tashin deciderà di togliersi la vita.

Scriverà pertanto una lettera di addio che indirizzerà a Suhan. La donna e Cesur correranno alla casa di Nicantaci per evitare che il fratello faccia un gesto estremo.

Suhan e Cesur salvano la vita a Korhan

Suhan e Cesur arriveranno appena in tempo e salveranno la vita a Korhan il quale verrà portato in ospedale. Una volta ripresosi, l'uomo dichiarerà di non aver intenzione di tornare a vivere sotto lo stesso tetto del padre Tashin.

A questo punto, Cesur gli offrirà ospitalità presso la sua tenuta. Qui Korhan vedrà come Alemdaroğlu tenga sotto controllo la tenuta Korludag grazie alle telecamere nascoste: uno stratagemma per tenere sott'occhio le mosse di Tashin. Suhan invece, confesserà a Sirin di aspettare un bambino, mentre, Cesur sarà all'oscuro di tutto.

Le intricate vicende di Brave and Beautiful, attendono i telespettatori dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 16:50 circa, subito dopo la messa in onda del daytime dell'Isola dei Famosi.