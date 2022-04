Cambio programmazione in casa Mediaset per la stagione tv 2022. Le novità più importanti riguarderanno la messa in onda della soap opera Una vita, che giungerà al termine entro l'anno e saluterà definitivamente gli spettatori italiani.

Occhi puntati anche sull'atteso ritorno di Can Yaman con la fiction "Viola come il mare": la messa in onda prevista inizialmente in primavera, alla fine è slittata al prossimo autunno.

La soap Una Vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 interesserà in primis la messa in onda della soap opera Una Vita, che tutti i giorni appassiona una media di circa due milioni e mezzo di spettatori su Canale 5.

La soap opera spagnola ha già salutato il pubblico in patria da un po' di tempo, dopo che i produttori hanno scelto di cancellarla dalla programmazione e quindi sospenderla dal palinsesto (in seguito ad un calo costante del numero di spettatori in daytime).

In Italia, però, manca ancora tutta l'ottava stagione finale di Una Vita, la quale sarà spalmata nel palinsesto di Canale 5 durante la seconda metà del 2022.

L'addio alla soap opera Una Vita

I telespettatori e appassionati delle vicende degli abitanti di Acacias 38, potranno continuare a seguire le varie vicende di Genoveva, Felipe e Ramon ancora per alcuni mesi. La messa in onda delle puntate conclusive assolute della soap opera, è previsto per il prossimo autunno, quando calerà il sipario per sempre sul quartiere di Acacias e sulle vicende dei vari protagonisti.

Cambio programmazione anche per la fiction "Viola come il mare", che vede protagonista l'inedita coppia composta da Can Yaman e Francesca Chillemi.

Can Yaman rimandato su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 2022

In un primo momento, in casa Mediaset, avevano annunciato la messa in onda per questa stagione televisiva primaverile, ma così non sarà: "Viola come il mare", infatti, non verrà trasmessa più tra aprile e maggio, bensì è stata posticipata al prossimo autunno 2022.

In casa Mediaset, infatti, hanno optato per questo cambio programmazione legato alla messa in onda della serie tv con Can Yaman, che passa così dalla primavera al prossimo autunno.

I fan dell'attore, quindi, dovranno pazientare ancora un po' di tempo prima di vedere in onda le sei puntate previste della prima stagione di "Viola come il mare" in tv.

La notizia non ha entusiasmato i fan dell'attore turco: in tantissimi sui social hanno puntato il dito contro Mediaset, accusando l'emittente di essere stata "poco seria" in merito alla programmazione di questa fiction con Can Yaman, più volte rimandata a data da destinarsi.