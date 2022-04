Can Yaman sparisce dai palinsesti Rai-Mediaset. Il divo turco che ha stregato il pubblico e gli spettatori italiani con le sue soap opera di successo, da un po' di tempo sembra aver fatto perder le sue tracce.

In un primo momento, infatti, dopo il grande successo di ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno, per lui si erano aperte le porte del nostro Paese, con un bel po' di progetti che lo avrebbero visto protagonista.

Ma alla fine, di questi progetti annunciati, solo uno è andato in porto: quello con la fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5 ma rimandata a data da destinarsi.

Mistero su Can Yaman: l'attore sparisce dai palinsesti tv

Nel dettaglio, dopo il grande successo della soap opera DayDreamer, Can Yaman aveva scelto di trasferirsi in Italia, complici le numerose richieste lavorative che aveva ottenuto.

In un primo momento si era parlato di una sua possibile partecipazione nella serie tv "Le fate ignoranti", diretta da Ferzan Ozpetek, in onda da aprile su Disney +.

Alla fine, però, tale trattativa non è andata in porto dato che la serie è in uscita nelle prossime settimane ma non figura Can Yaman tra i protagonisti.

Poi si era parlato del remake di Sandokan, la popolarissima serie che narra le vicende della Tigre della Malesia, la quale avrebbe avuto come protagonista l'attore turco.

Sandokan con Can Yaman sembra essere in bilico

Un progetto molto ambizioso, di cui però al momento si sono perse le tracce. Le riprese, infatti, sono state rimandate più volte a causa dell'emergenza Covid-19.

Come riportato anche sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, proprio in questi giorni la direttrice di Rai Fiction ha svelato il nuovo piano delle serie televisive che andranno in onda in prime time nel corso della stagione tv 2022/2023, ma tra queste non compare "Sandokan e Marianna".

Che fine ha fatto il progetto televisivo Rai che avrebbe avuto come protagonista Can Yaman? Anche su questo, al momento, vige il mistero.

Viola come il mare slitta all'autunno: si teme il flop?

L'unica fiction che è andata in porto è Viola come il mare, la serie poliziesca che lo vedrà protagonista assieme a Francesca Chillemi.

Anche in questo caso, però, non è filato tutto liscio. La fiction, in un primo momento, era stata annunciata per la stagione tv primaverile ma alla fine è slittata al prossimo autunno.

E, dietro i motivi di questo spostamento, non si esclude che possa esserci "puzza di flop". Possibile che Mediaset l'abbia rimandata temendo un insuccesso dal punto di vista auditel? Insomma sembrerebbe proprio che il "fenomeno Can Yaman", si sia già ridimensionato a distanza di un anno dal debutto.