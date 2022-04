Domenica 3 aprile, Cecilia e Belen Rodriguez sono state intervistate da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Tra i vari argomenti trattati dalla sorelle, c'è stato anche il capitolo "gelosia". Scendendo nel dettaglio, Belen e Cecilia hanno confidato di avere avuto delle maniere forti nei confronti dei loro ex.

Il racconto di Belen

La più grande di casa Rodriguez ha confidato di essere stata protagonista di un gesto estremo: "Una volta ho lanciato un cactus". La showgirl sudamericana ha spiegato alla conduttrice di averlo lanciato a Fabrizio Corona: "Per gelosia?

No, non mi faceva uscire dalla porta".

La 37enne ha ammesso di avere centrato il suo ex in pieno, tanto che per togliere tutte le spine della pintata grassa ci ha impiegato un giorno intero. Tuttavia, Belen ha riferito che in quell'occasione Corona se lo meritava perché ne aveva fatta un'altra delle sue: "La prima cosa vicina gliel'ho lanciata".

Tuttavia, Belen Rodriguez ha precisato che determinate cose accadono solo con delle persone specifiche: "Lo facciamo con gli uomini". Insomma, nessuna donna è stata oggetto di gesti sconsiderati da parte delle sorelle Rodriguez.

Cecilia: 'Mi vergognavo ogni volta che lo vedevo'

A Verissimo, Belen Rodriguez ha ironizzato sull'eccessiva gelosia della sorella minore.

Come spiegato dalla 37enne, Cecilia è stata protagonista di un episodio simile con un suo ex fidanzato: "Ha lanciato un posacenere in testa e l'ha mandato in ospedale con cinque punti di sutura". La modella sudamericana ha precisato che la congiunta ha mimato il gesto, ma non pensava di prendere in pieno l'ex compagno.

Secondo il punto di vista di Belen, in quell'occasione il fidanzato di Cecilia le aveva mancato di rispetto.

A fare eco alla sorella maggiore, ci ha pensato proprio "Cechu". La giovane ha ironizzato sulla sua gelosia. Poi, la 32enne ha confidato di aver nascosto il posacenere ogni volta che incontrava il suo ex: "Mi vergognavo ogni volta che lo vedevo".

Rodriguez: la famiglia è più unita che mai

Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Cecilia e Belen Rodriguez hanno dichiarato di essere una famiglia molto unita.

A quanto pare, l'unione è il punto di forza di tutti gli appartenenti al "clan Rodriguez". In merito agli episodio scaturiti dalla gelosia delle due sorelle, Cecilia ha ironizzato: "Siamo una famiglia così, caliente".

Belen e Cecilia hanno parlato anche dell'esperienza di papà Gustavo e Jeremias all'Isola dei Famosi: entrambe le sorelle hanno speso parole di stima e d'affetto verso il padre e il fratello. Infine, Belen e Cecilia Rodriguez hanno augurato ai due "naufraghi" di tornare vittoriosi.