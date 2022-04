Ilona Staller è un'ex attrice e attuale concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Ungherese d'origine, oltre alla carriera nel mondo del cinema hard è stata deputata della Repubblica Italiana nella X legislatura. Prima di debuttare nel reality show condotto da Ilary Blasi, Ilona Staller è entrata nel cast di Avanti un altro, il game show di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis.

Nome e cognome: Elena Anna Staller

Luogo di nascita: Budapest

Data di nascita: 25 novembre 1951

Età: 70 anni

Peso: 61 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Professione: ex attrice e politica

Segno zodiacale: Sagittario

Curiosità: ama gli animali e la natura

Ilona Staller è un'icona del cinema hard, nota con lo pseudonimo di Cicciolina, settore che abbandona nel 1994.

Durante i primi anni Ottanta, invece, entra nel mondo della politica e dal 1985 fa parte del Partito Radicale. Nel 1987 viene eletta deputato nella X legislatura del Parlamento italiano: è seconda nella lista, davanti a lei c'è solo Marco Pannella.

Negli anni Duemila partecipa ad alcuni reality della tv estera: nel 2005 prende parte alla versione inglese de La Fattoria, mentre nel 2008 diventa concorrente della versione argentina di Ballando con le stelle. Nel 2002, invece, torna nel mondo del reality in Italia, partecipando come concorrente singolo a L'Isola dei famosi. È stata in dubbio fino all'ultimo, in quanto positiva al Covid: Ilona risulta negativa poco prima della partenza per l'Honduras.

Prima di arrivare nel reality, entra nel cast all'undicesima edizione di Avanti un altro.

Nel 1991 Ilona Staller si sposa con lo scultore Jeff Koons: la loro unione dura due anni e mezzo, da cui nasce il figlio Ludwig. Dopo la separazione, l'ex marito porta il figlio a New York. Lei si trasferisce negli Stati Uniti con l'intenzione di chiedere l'affidamento, ma come da lei dichiarato: "Capisco che non ho alcuna possibilità, Koons in America è molto amato e ha uno degli studi legali più importanti".

Per questo motivo Ilona Staller ha detto di aver “rapito il figlio”. Nei suoi confronti scatta un provvedimento internazionale di cattura. Per questa vicenda affronta un processo penale internazionale per sottrazione e rapimento del figlio minore, in cui viene assolta grazie al legale Luca Di Carlo. L'avvocato la fa assolvere anche alla Corte di Appello di Roma dalle accuse di avere impedito a Jeff Koons di incontrare il figlio.

L'ex marito, infatti, promuove una causa per danni morali in cui le chiede sei milioni di dollari.

Ilona Staller ha un profilo Instagram seguito da più di 62.000 follower. Attraverso la gallery condivide principalmente alcune immagini che riguardano la sua carriera passata.

Ilona Staller concorrente a L'Isola dei Famosi 16

Ilona Staller entra in gioco a L'Isola dei famosi durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Il suo nome attrae subito il pubblico, anche l'inviato Alvin ammette che Ilona è il personaggio che lo incuriosisce di più. Le nuove regole del gioco, però, prevedono che i concorrenti gareggino in coppia e Ilona sceglie di partecipare insieme a Marco Melandri.

I due vengono nominati e fin da subito Ilona e Marco risultano i meno apprezzati dal pubblico. Infatti perdono il televoto e finiscono a Playa Sgamada, l'ultima spiaggia che potrebbe consentirgli di tornare in gioco. Infatti Ilona riesce a rientrare in gioco in coppia con Roger Balduino.

Nel 2009 Ilona Staller intenta una causa contro Sky Italia, con una richiesta di risarcimento pari a 30 milioni di euro per aver usato illegittimamente il personaggio di Cicciolina nella miniserie Moana.

Nel 2014, a Roma, subisce un furto del valore di circa venti milioni di euro: viene privata dell'intera collezione relativa al materiale artistico del personaggio di Cicciolina, di Jeff Koons e di Moana Pozzi.

Durante la prima puntata de L'isola dei Famosi, per Ilona Staller arriva il momento di entrare in gioco e lo fa tuffandosi in mare dall'elicottero. L'ex attrice ammette di non averlo mai fatto prima d'ora.