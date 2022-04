Jeremias Rodriguez è un concorrente della sedicesima edizione de L'isola dei Famosi e partecipa in coppia con il padre Gustavo. Fratello di Belen Rodriguez, è noto soprattutto per le sue relazioni amorose. Tra le sue fidanzate famose c'è stata anche Soleil Sorge. Pare che Jeremias e Soleil si siano lasciati a causa dei troppi litigi.

Nome e cognome: Jeremias Rodriguez

Luogo di nascita: Buenos Aires

Data di nascita: 11 novembre 1988

Età: 33 anni

Peso: 86 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 94 centimetri

Professione: influencer

Segno zodiacale: Scorpione

Curiosità: ha diversi tatuaggi tra cui il nome "Santiago", ovvero il primogenito della sorella Belen

Jeremias Rodriguez si trasferisce a Milano, insieme alla famiglia, dopo che la sorella Belen inizia ad avere successo nel mondo dello spettacolo.

Si fa conoscere al grande pubblico partecipando a diversi reality. Nel 2017 prende parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip in coppia con la sorella Cecilia. I due, successivamente, vengono separati e Jeremias viene eliminato dopo 64 giorni.

Nel 2019, invece, partecipa alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo quasi 20 giorni dall’inizio dell’Isola Jeremias entra in corsa a causa di un infortunio alla mano.

Nel 2022 Jeremias torna in gara a L'Isola dei Famosi in coppia con il padre Gustavo.

La storia con Ilaria Coletto : appena arrivato in Italia, Jeremias Rodriguez instaura una relazione con Ilaria Coletto, una ristoratrice italiana residente a New York. Secondo la cronaca rosa l'idillio sarebbe finito in quanto Jeremias avrebbe tradito Ilaria con l'ex tronista Rossella Intellicato.

: appena arrivato in Italia, Jeremias Rodriguez instaura una relazione con Ilaria Coletto, una ristoratrice italiana residente a New York. Secondo la cronaca rosa l'idillio sarebbe finito in quanto Jeremias avrebbe tradito Ilaria con l'ex tronista Rossella Intellicato. Il flirt con Rossella Intellicato : Jeremias pare abbia avuto un flirt con Rossella Intellicato. Secondo l'ex fidanzata, Ilaria Coletto, Rossella sarebbe stata l'amante di Jeremias durante la loro relazione: "Chiamava me mentre era con lei".

: Jeremias pare abbia avuto un flirt con Rossella Intellicato. Secondo l'ex fidanzata, Ilaria Coletto, Rossella sarebbe stata l'amante di Jeremias durante la loro relazione: "Chiamava me mentre era con lei". La relazione con Sara Battisti : Jeremias si fidanza con Sara Battisti, ma la storia pare entri in crisi prima che lui varchi la soglia della casa del Grande Fratello Vip. Sara, a ogni modo, cerca di stargli vicino durante l'avventura nel reality e gli invia dei messaggi tramite aereo, ma la storia finisce quando Jeremias si lascia andare con un'altra concorrente della casa, Aida Yespica. Delusa, Sara parla di Jeremias chiedendosi: "Bastano solo 60 giorni per distruggere un rapporto?".

: Jeremias si fidanza con Sara Battisti, ma la storia pare entri in crisi prima che lui varchi la soglia della casa del Grande Fratello Vip. Sara, a ogni modo, cerca di stargli vicino durante l'avventura nel reality e gli invia dei messaggi tramite aereo, ma la storia finisce quando Jeremias si lascia andare con un'altra concorrente della casa, Aida Yespica. Delusa, Sara parla di Jeremias chiedendosi: "Bastano solo 60 giorni per distruggere un rapporto?". La frequentazione con Soleil Sorge : Jeremias e Soleil, nel 2019, iniziano una relazione mentre sono in gara a L'Isola dei Famosi. Jeremias e Soleil si lasciano alla fine dello stesso anno, pare per delle incompatibilità caratteriali.

: Jeremias e Soleil, nel 2019, iniziano una relazione mentre sono in gara a L'Isola dei Famosi. Jeremias e Soleil si lasciano alla fine dello stesso anno, pare per delle incompatibilità caratteriali. L'attuale fidanzata Deborah Togni: nell'estate del 2020 Jeremias esce allo scoperto con Deborah Togni, la nuova fidanzata. I due si fanno vedere insieme per la prima volta durante una festa organizzata da Gianmaria Antinolfi.

Jeremias Rodriguez ha un profilo Instagram seguito da 614.000 follower.

Usa il suo account non solo per l'attività di influencer, ma anche per condividere dei momenti della sua vita privata.

Jeremias Rodriguez concorrente a L'Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez entra in gara a L'Isola dei Famosi, in coppia con il padre Gustavo, durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Già dal suo ingresso Jeremias si scontra con Nicolas Vaporidis,perché lo accusa di non averlo salutato quando è entrato nella Palapa.

Nel 2016 i paparazzi immortalano Jeremias mentre litiga con Fedez fuori da un ristorante milanese. Secondo il gossip l'oggetto del contendere sarebbe stata la sorella Belen, in quanto ai tempi si vociferava che la donna avesse avuto un flirt con il rapper.

In diverse interviste Jeremias Rodriguez afferma di non voler partecipare ai programmi di Barbara d'Urso, in quanto Belen in passato ha avuto una discussione con la conduttrice.

Nel 2019, dopo aver rifiutato diversi inviti, Barbara d'Urso decide di non nominare nemmeno Jeremias durante gli spazi dedicati a L'isola dei Famosi. Rimane celebre la frase "faccio il 22% anche senza i Rodriguez".

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge concorrono all'edizione 14 de L'isola dei Famosi. Tra loro nasce una storia d'amore e durante una puntata in prima serata, attraverso un video, rivivono i loro momenti più romantici.