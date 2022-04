Jovana Djordjevic è una concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Nota ai più per essere la moglie dell'ex calciatore Filip Djordjevic, nella vita è modella e influencer. Il suo percorso all'interno del reality show è stato subito in salita: infatti Jovana, dopo due settimane, non è riuscita a entrare in gioco nella Playa Accoppiada. Sta ancora cercando di conquistarsi un posto permanendo "nell'ultima spiaggia": la Playa Sgamada.

Nome e cognome: Jovana Svonja

Luogo di nascita: Novi Sad (Serbia)

Data di nascita: 20 settembre 1991

Età: 30 anni

Peso: 60 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Professione: modella e influencer

Segno zodiacale: Vergine

Curiosità: nell'isola ha deciso di portarsi un cappello da cowboy

La biografia di Jovana Djordjevic

Jovana Djordjevic muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel suo Paese natale, la Serbia, lavorando con successo nel mondo della moda.

Attualmente vive in Italia insieme al marito e ai figli: non solo è modella, è anche influencer.

Quella a L'Isola dei Famosi è la sua prima partecipazione a un programma televisivo.

Il matrimonio tra Jovana e Filip Djordjevic

Jovana è la moglie dell'ex calciatore del Chievo è della Lazio, Filip Djordjevic. I due si conoscono, grazie a un amico in comune, mentre lui milita nella squadra del Nantes. Si sposano nel 2014 e dalla loro unione nascono due bambini: Noel e Leon.

Jovana Djordjevic su Instagram

Jovana Djordjevic ha un profilo Instagram seguito da 367.000 follower. Nella gallery pubblica principalmente immagini riguardanti la sua carriera da modella.

Jovana Djordjevic concorrente a L'Isola dei Famosi 16

Jovana Djordevic entra a L'Isola dei Famosi durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Per lei il percorso si presenta subito in salita, in quanto non riesce ad accedere alla spiaggia principale, la Playa Accoppiada, quella in cui si può concorrere solamente in coppia.

Per provare a entrare in gioco ha una seconda possibilità, ovvero quella di rimanere nella Playa Sgamada come concorrente singolo.

Nemmeno qui il percorso è facile, infatti Jovana rischia di essere eliminata definitivamente: al suo posto lascia l'isola Antonio Zequila.

Jovana Djordjevic, lo sport e altre curiosità

Jovana Djordievic ama lo sport e il fitness: infatti, per mantenersi in forma, pratica regolarmente pugilato.

Jovana Djordievic parla fluentemente tre lingue: il serbo, l'italiano e l'inglese.

Il video della sorpresa a Jovana Djordjevic da parte del marito Filip

L'Isola dei Famosi per Jovana non è un'esperienza facile, così Ilary Blasi le fa una sorpresa: in studio è presente suo marito Filip Djordjevic e decide di farlo parlare con lei. La naufraga si lascia andare a un pianto liberatorio.