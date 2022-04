Nick Luciani e Silvano Michetti, ovvero il cantante e il batterista de I Cugini di Campagna, fanno parte del gruppo di naufraghi della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Noti per il brano di successo "Anima mia", negli ultimi tempi sono ritornati al centro dell'attenzione dopo aver accusato i Maneskin di aver imitatoil loro look a stelle e strisce durante un concerto a Las Vegas.

I Cugini di Campagna: sommario

Qual è l'età de I Cugini di Campagna? Carta d'identità

La carriera de I Cugini di Campagna

La vita sentimentale de I Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna su Instagram

I Cugini di Campagna, la polemica con i Maneskin e altre curiosità

Il video de I Cugini di Campagna che si esibiscono con 'Anima mia'

Qual è l'età de I Cugini di Campagna? Carta d'identità

Nome e cognome: Nicolino Luciani / Silvano Michetti

Luogo di nascita: Roma / Roma

Data di nascita: 2 giugno 1970 / 11 febbraio 1947

Età: 51 anni / 75 anni

Peso: 91 chilogrammi / 62 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 73 centimetri / 1 metro e 69 centimetri

Professione: cantante / batterista

Segno zodiacale: Gemelli / Acquario

Curiosità: I Cugini di Campagna hanno bloccato sui social Lady Gaga, dopo averla accusata di copiare il loro outfit

La carriera de I Cugini di Campagna

Il gruppo de I Cugini di Campagna nasce nel 1970 e tre anni dopo pubblica l'album "Anima mia", contenente l'omonimo singolo.

La formazione cambia con il passare degli anni, gli unici presenti fin dalla nascita del gruppo sono i fratelli Silvano e Ivano Michetti. Nick Luciani si unisce alla band nel 1994, per poi lasciare i Cugini di Campagna nel 2014 per via di alcuni contrasti con Ivano Michetti in quanto, secondo Luciani, non avrebbe voluto dare spazio alla sua creatività. Decide di ritornarci nel marzo del 2021, dopo aver fatto pace con Ivano Michetti.

Nel 2022 Nick Luciani e Silvano Michetti partecipano in coppia alla sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi [VIDEO]. Decidono di partecipare insieme in quanto "si completano a vicenda".

Per Silvano Michetti non è la prima partecipazione a un reality show, infatti, nel 2006, in coppia con il fratello Ivano, prende parte alla terza edizione de La Fattoria.

La vita sentimentale de I Cugini di Campagna

Nel 1999 Nick Luciani sposa Vanessa Perna, anche lei cantante, e dalla loro unione nasce la figlia Karen. Il matrimonio viene celebrato a Roma, a Porta Latina, nella chiesa di San Giovanni. Anche Silvano Michetti è sposato, ma l'identità della moglie è sconosciuta. Il batterista ha dichiarato che nella valigia fatta per l'Honduras ha messo una foto di sua moglie.

I Cugini di Campagna su Instagram

I Cugini di Campagna hanno un profilo Instagram seguito da poco più di 9.400 follower. Silvano Michetti non dispone di un profilo personale, mentre Nick Luciani ha un account Instagram seguito da più di 9.500 persone.

I Cugini di Campagna, la polemica con i Maneskin e altre curiosità

I Cugini di Campagna, diverse volte, hanno accusato alcuni artisti di prendere ispirazione dai loro outfit.

Per tale motivo hanno bloccato Lady Gaga sui social. I Cugini di Campagna hanno anche bacchettato i Maneskin, in quanto secondo loro avrebbero copiato un outfit a stelle a strisce, che i vincitori dell'Eurovision hanno indossato durante un concerto a Las Vegas. La replica dei Maneskin non si è fatta attendere: "I Cugini di Campagna sono più wild, hanno uno stile. Diciamo che ci piacciono i loro vestiti".

Silvano e Ivano Michetti sono i membri storici della band, presenti fin da quando è stata fondata. I due sono fratelli gemelli.

Il video de I Cugini di Campagna che si esibiscono con 'Anima mia'

"Anima mia" è il successo conclamato de I Cugini di Campagna. I video della loro esibizione su Youtube ha superato le 13 milioni di visualizzazioni.