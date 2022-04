Nelle scorse ore Blasting News ha intervistato in esclusiva Chiara Carrino, cantante professionista nata a Sassuolo nel 1992, che recentemente ha partecipato al talent show X Factor.

Cenni biografici di Chiara Carrino

Dopo l'accesso all'Accademia Danza Studio di Modena, Chiara Carrino nel giro di tre anni è entrata a far parte dei professionisti nella compagnia dell’accademia come ballerina classica e contemporanea.

Trasferitasi per alcuni mesi negli Stati Uniti, al suo ritorno decide di abbracciare una nuova forma d’arte, ossia il canto. Grazie alla collaborazione con Cheryl Porter forma un gruppo tutto al femminile, le Dynamo, con le quali partecipa a X Factor 7 ricevendo tutti i sì dei giudici fino agli Home Visit.

Il singolo 'Ironica' di Chiara Carrino

Chiara, grazie per questa intervista. Che messaggio intendi lanciare con ‘Ironica’?

"Ironica è nata da un grido dentro di me di dire basta a tutto ciò che ci è capitato in questi due anni. È un modo di svegliare le persone, di tornare a stare vicini, senza distinzione e discriminazione, un modo di ballare insieme. Ho sempre affrontato la vita con ironia, allegria e spensieratezza le stesse cose che ho voluto mettere nel mio pezzo. Ironica è leggera, è una canzone da cantare con gli amici, su una pista da ballo con gli amici".

In particolare a quale genere musicale sei più legata e perché?

“In realtà amo tutta la musica che crea emozioni, amo la musica black che ti entra nell’anima, ma mi emoziono ascoltando Pavarotti.

Mi travolge la carica dei Queen ma allo stesso tempo mi piace ascoltare Mengoni. Sono cresciuta con la classe di Ella Fitzgerald e mi scateno al ritmo della elettromusic. Non amo le divisioni e discriminazioni, amo la musica e la amo tutta senza discriminarne nessuna. Penso che esista una colonna sonora perfetta per ogni momento della nostra vita”.

Chi è Chiara

Chi è Chiara Carrino in tre pregi e tre difetti?

“Sono solare, mi preoccupo per gli altri cercando di fare sempre il bene del prossimo, e do tutta me stessa nelle cose che faccio senza limiti. Purtroppo mi dicono essere disordinata, non so mai cosa indossare e salto a conclusioni affrettate, anche se secondo me non sono difetti”.

Che ricordi hai dell’esperienza ad X-Factor 7 e quanto ha inciso nel tuo percorso a livello musicale?

"Ho vissuto la mia esperienza a X Factor con leggerezza, è chiaro che quando vai a un concorso o talent che sia ci vai con la speranza sotto sotto di vincere e di sfondare, ma ho cercato di tenere comunque sempre in mente il mio vero scopo ovvero creare emozioni positive nelle persone che mi ascoltano. In realtà X Factor mi ha fatto conoscere tanti ragazzi che come me amano la musica e con alcuni di loro siamo rimasti amici e in contatto. Penso che la cosa bella sia stato confrontarmi con altre persone e anche i giudizi, rimanendo comunque me stessa".

Quanto è stato importante il tuo viaggio negli Stati Uniti?

"La mia permanenza negli Stati Uniti mi ha aiutata a 'pensare in grande'. Non solo nella musica, ma nella vita stessa. Mi ha dato un punto di vista nuovo, forse più libero, ad essere più determinata nelle cose che faccio e a non farmi abbattere di fronte ai no. Forse gli spazi più grandi, le case più grandi, l’oceano, le stradi più grandi, hanno dato maggiore spazio anche a me stessa e ai miei obiettivi".

Come nasce la passione per la musica e come si riesce a coltivare nel tempo?

"La passione per la musica è nata fin da piccola quando improvvisavo degli spettacoli nella mia cameretta e con i miei genitori che mi hanno portato a scuola di danza. Ho amato il ballo per diversi anni fino a quando a un’audizione per un musical ho improvvisato una canzone, la ricordo ancora, era 'Cambiare' di Alex Baroni e ho capito che forse il canto creava in me ancora più emozioni della danza.

Ammetto che non è facile tenere viva questa passione non solo a livello economico visto che spesso devi autoprodurti, ma anche per l’invalidazione sottile o manifesta che spesso si riceve. Mi rattrista vedere quanti soldi le persone sono disposte a spendere per creme, vestiti, telefoni o altri oggetti, e magari non per ascoltare un bravo musicista che per strada cerca di mettere vita in una città isterica. Sono la persona che darebbe l’ultimo euro rimasto per un fiore piuttosto che per un panino".

Carrino e i Diritti Umani

Sei particolarmente legata alla divulgazione dei Diritti Umani. Come ti sei avvicinata a questo tema?

“Durante la mia permanenza negli Stati Uniti ho avuto modo di conoscere diverse associazioni che si battevano per divulgare e far conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Ho studiato tutti i diritti e solo attraverso questo ho potuto notare violazioni che prima non vedevo. Sono stata in Africa e in India, paesi dove di sicuro è più facile trasgredire e calpestare i diritti che ogni essere acquisisce nell’esatto momento in cui nasce ma che forse neppure sa di avere. Sono molto legata a questo progetto, penso che solo attraverso la semplice applicazione da parte di ognuno di noi di tutti i diritti umani potremmo cambiare la nostra città, nazione e il pianeta stesso. Ho avuto l’onore di essere chiamata a Bruxelles all’ONU per parlare dell’importanza di far conoscere già a scuola i 30 diritti umani ed è stato magnifico poter cantare davanti ai delegati di tante nazioni dando voce a questo progetto umanitario”.

Quali sono i progetti futuri di Chiara?

"I progetti sono tanti, la difficoltà sta nel metterli in fila quando avresti voglia di farli tutti e subito. Ho creato un gruppo musicale tutto al femminile e quest’anno ci aspettano molte cose belle, sto già pensando a un altro mio inedito e creare eventi per unire la musica a progetti umanitari. Perché se è vero come Archimede diceva ‘datemi una leva e solleverò il mondo’ io vi dico che è compito e responsabilità degli artisti cambiare questo nostro mondo e io nel mio piccolo sto cercando di farlo".