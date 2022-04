In Turchia sono iniziate le riprese di Dünyayla Benim Aramda, la serie per Disney Plus che vede come protagonista Demet Özdemir. Dal set, almeno per il momento, non sono trapelate immagini o quant'altro, ma Birsen Altuntaş ha dato qualche informazione in più sulla trama e il cast.

Dünyayla Benim Aramda: Demet Özdemir interpreta İlkin, la direttrice di una rivista

Emergono nuovi dettagli su Dünyayla Benim Aramda, la serie di Disney Plus che vede come protagonista Demet Özdemir. In questi giorni, infatti, sono iniziate le riprese, che sono abbastanza top secret, infatti nessun componente del cast condivide sui social degli attimi del set.

Però ci ha pensato Birsen Altuntaş, giornalista esperta di Serie TV per Tv100, ha rivelare qualche dettaglio in più sul progetto. Il serial televisivo viene prodotto da Mf Production per Disney Plus, la piattaforma digitale che inizierà a essere disponibile in Turchia a partire dal 14 giugno. La serie è diretta da Hülya Gezer, mentre la sceneggiatura è stata scritta Pınar Bulut.

Demet Özdemir è la protagonista assoluta della serie e interpreta il ruolo di İlkin, manager a capo di una rivista. La storyline inizia proprio con İlkin che vuole mettere alla prova il suo fidanzato Tolga (interpretato da Buğra Gülsoy) e per questo motivo crea un gioco con il quale potrà testare il reale amore che prova per lei.

Nel cast presente anche Melisa Döngel, la Ceren di Sen Çal Kapımı

L'altra protagonista femminile, Haftanur Sancaktutan, interpreta Sinem, ragazza amica di İlkin che lavora nel suo stesso ufficio. Zerrin Tekindor, invece, sarà la fotografa Burçin, mentre İbrahim Selim sarà Cüneyt, il capo di Tolga. Nel cast di Dünyayla Benim Aramda è presente anche Melisa Döngel, ossia la Ceren di Sen Çal Kapımı, che in questa serie interpreterà un personaggio di nome Ceren, un'impiegata che lavora nella rivista diretta da İlkin.

Il secondo protagonista maschile Kenan, interpretato da Metin Akdülger, entrerà solamente durante il quinto episodio della serie. Kenan piomberà come un fulmine a ciel sereno nella vita di İlkin e la cosa la manderà veramente in confusione.

Prossimi progetti Disney Plus: El Turco con Can Yaman, O Gelin Benim con Serkan Çayoğlu

In Turchia Disney Plus debutterà con tanti purosangue. Al momento si attendono aggiornamenti anche sulle riprese di Can Yaman con la serie El turco, ma sono tanti i nomi celebri presenti nella lista della piattaforma digitale.

Anche Serkan Çayoğlu (Ayaz di Kiraz Mevsimi) e Ayça Ayşin Turan (Haziran di Ada Masalı) avrebbero dovuto iniziare le riprese del film per Disney Plus O Gelin Benim, ma a quanto pare sarebbero state rinviate a causa del fatto che il cast per la pellicola non sarebbe stato ancora completato.