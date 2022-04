L'appuntamento con Don Matteo 13 è confermato per giovedì 28 aprile, quando andrà in onda la quinta puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della fiction rivelano che si arriverà al fatidico momento dell'uscita di scena di Terence Hill: il prete più amato del piccolo schermo, lascerà spazio al debutto di un nuovo parroco che subentrerà al suo posto.

Trattasi di Don Massimo, che sarà interpretato dalla new entry Raoul Bova, il quale diventerà il nuovo protagonista della fiction Rai.

Il prete sparisce nel nulla: anticipazioni Don Matteo 13 quinta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta puntata di Don Matteo 13 in programma il 28 aprile in tv, rivelano che sarà trasmesso l'episodio inedito dal titolo "L'amico ritrovato".

Al centro dell'attenzione ci sarà la sparizione nel nulla del prete interpretato da Terence Hill. La parrocchia, infatti, si sveglierà con una tremenda notizia che lascerà tutti senza parole.

Don Matteo è sparito nel nulla: il prete ha fatto perdere le sue tracce in circostanze a dir poco misteriose e non si sa nulla su che fine abbia fatto.

Tutti sono a dir poco sconvolti da quello che è successo: Natalina e Cecchini non riusciranno a credere ai loro occhi, nel momento in cui noteranno che dietro l'altare non vi è più il loro amico, bensì un nuovo prete.

Dubbi su Don Massimo: potrebbe nascondere dei segreti

A dire la messa, infatti, ci sarà Don Massimo, che si definisce il sostituto di Don Matteo.

Le anticipazioni della quinta puntata del 28 aprile rivelano che, la presenza del nuovo prete, desterà fin da subito grandi sospetti e molti dubbi.

Perché Don Massimo si definisce il sostituto di Don Matteo e, soprattutto, che fine ha fatto il loro amico prete?

Una scomparsa nel nulla che desterà grande preoccupazione, alla luce anche del fatto che il parroco non ha comunicato nulla ai suoi amici di vecchia data.

Possibile che abbia scelto di andare via senza metterli al corrente oppure dietro questa sparizione si celano altri motivi che, per il momento, non sono stati ancora svelati?

Anna gelosa di Valentina e Marco: anticipazioni Don Matteo 13 del 28 aprile

Nessuno sa darsi una spiegazione plausibile e logica su quello che è successo, tutti però guarderanno con occhi indispettiti il nuovo arrivato.

Le anticipazioni di Don Matteo 13 del 28 aprile, rivelano che Don Massimo non verrà accolto nel migliore dei modi: tutti si riveleranno diffidenti e a tratti anche ostili con lui, quasi come se stesse nascondendo la verità sul conto del prete interpretato da Terence Hill.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in questo quinto episodio della fiction Marco deciderà di aiutare Valentina a risolvere un problema e, in questo modo, alimenterà sempre più la gelosia di Anna.