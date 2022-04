Don Matteo 13 con la sesta puntata torna in onda giovedì 5 maggio 2022 a partire dalle ore 21.25 circa su Rai 1. Le anticipazioni del nuovo episodio in prima visione assoluta rivelano che Don Massimo dovrà fare i conti con la diffidenza dei fedeli di Spoleto, che non riescono ad accettarlo, organizzando addirittura una petizione per mandarlo via.

Attenzione anche a Cecchini, che dovrà tenere gli occhi ben aperti su Valentina, che potrebbe essersi messa nei guai frequentando un ragazzo molto più grande di lei.

Don Massimo coinvolto in un'indagine: anticipazioni Don Matteo 13 del 5 maggio

Nello specifico, le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 13 in onda giovedì 5 maggio su Rai 1 rivelano che Don Massimo dovrà lottare contro la diffidenza dei fedeli di Spoleto.

Nella precedente puntata, si è scoperto il luogo in cui si trova Don Matteo, partito per una pericolosa missione, A rivelarlo è stato lui stesso tramite una lettera che ha commosso Cecchini, invitato a non rivelare nulla. Grazie alla missiva, il maresciallo ha smesso di dubitare riguardo il coinvolgimento di Don Massimo nel finto rapimento del prete.

Gli abitanti organizzeranno una petizione per far andare via Don Massimo, che non sembra proprio essere stato accolto con gioia e guardato con sospetto.

Il fatto che venga coinvolto in un'indagine non farà che peggiorare la situazione.

I dubbi del nuovo prete

Anche se ha un carattere forte, Don Massimo non resterà impassibile al fatto di non essere accettato. Le anticipazioni della sesta puntata rivelano che il prete verrà assalito dai dubbi, domandandosi se abbia fatto la scelta giusta a lasciare il vecchio lavoro da carabiniere per seguire la sua vocazione.

A stargli accanto sarà il Vescovo, che con la sua allegria e il suo entusiasmo lo spronerà a non mollare e a continuare la sua missione.

Nel frattempo, Federico inizierà a pensare sempre di più a Greta, ma pare che la ragazza sia interessata a un altro.

Anna costretta a mentire: anticipazioni Don Matteo del 5 maggio

Attenzione anche a Cecchini, che indagherà su Valentina.

Le anticipazioni della sesta puntata di giovedì 5 maggio raccontano che il commissario capirà che la giovane sta frequentando un uomo molto più grande di lei. Si tratta di Marco che, in accordo con Valentina, deciderà di non rendere pubblica la relazione.

E così, Cecchini si metterà d'impegno per scoprire che cosa stia combinando Valentina, senza sapere ovviamente che l'uomo che frequenta è Marco.

Valentina e Marco continueranno a frequentarsi in gran segreto e anche Anna dovrà mantenere il segreto, mentendo al preoccupato Cecchini che, tuttavia, non smetterà di indagare.