Giovedì è iniziata la tredicesima stagione di Don Matteo, in onda in prima serata su Rai 1. Gli ascolti sono stati ottimi, segno che Terence Hill con la sua iconica fiction Tv è sempre nel cuore dei telespettatori. Si sta parlando molto della sostituzione dell'attore, che saluterà il pubblico dopo qualche puntata. Se in un primo momento si pensava che fosse un addio definitivo, ora si ha la certezza che così non sarà. Don Matteo si allontanerà solo temporaneamente da Spoleto, per poi tornare a essere protagonista. Ma cosa succederà all'amatissimo prete in bicicletta e come avverrà la sua uscita di scena?

A rivelarlo è Raoul Bova in una sua recentissima intervista.

Che fine fa Don Matteo? Le anticipazioni della tredicesima stagione

Il pubblico, finalmente, ha potuto rivedere i protagonisti di Don Matteo 13 nella prima puntata di questa nuova stagione. Uno tra i ritorni più amati è stato senza dubbio quello di Anceschi, ora capitano. Un rientro che ha portato anche una brutta notizia, visto che sua moglie è morta. C'è però Valentina, la loro figlia adolescente che porta con sé una ferita e un segreto custodito nel suo passato.

Inoltre, Sergio è finalmente uscito dal carcere, cosa che darà il via ad altre interessanti trame. Nelle prime puntate della fiction Rai sarà sempre protagonista Terence Hill, che poi passerà il testimone a Raoul Bova.

L'attore ha rivelato inedite anticipazioni su quello che accadrà a Don Matteo.

Don Matteo si nasconderà in un posto segreto

Intervistato da Ciack Generation, Raoul Bova ha svelato cosa accadrà a Don Matteo: ''Ci sarà ancora e sta in un posto segreto che non si può conoscere, ma si scoprirà''. Una notizia che ha rincuorato i fan dell'iconico prete in biciletta, che tornerà dopo questa uscita di scena temporanea.

Proprio per questo motivo, non verrà cambiato il nome della serie, come in tanti temevano. Raoul Bova interpreterà Don Massimo, decisamente diverso da colui che gli passerà il testimone.

Terence Hill torna in Don Matteo 13

Raoul Bova ha raccontato il suo personaggio, diametralmente opposto a quello di Don Matteo. Entrambi, tuttavia, hanno il desiderio in comune di fare del bene a chi chiede loro aiuto.

L'attore ha svelato: “Don Massimo è un prete che vive tra la gente, di provenienza francescana. È un contestatore''.

Don Massimo è sempre alla ricerca della verità e non è scevro da dubbi. Gira in motocicletta e non ha paura delle sfide. Raoul Bova ha poi aggiunto di essere stato accolto con molto calore sul set, una nuova famiglia alla quale è molto felice di aggiungersi.

Dunque, bellissime notizie per i fan di Terence Hill, che starà lontano da Spoleto solo per qualche tempo. Nelle nuove puntate, si verrà a sapere quale è questo posto segreto e il motivo per cui è costretto a nascondersi.