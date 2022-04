Prosegue il grande successo di Don Matteo 13, la serie tv dei record con protagonisti Nino Frassica e Terence Hill.

In queste ore, proprio l'attore che veste i panni del maresciallo Cecchini, ha svelato un retroscena legato alle riprese di questa popolarissima serie, che va avanti da ben venti anni.

Frassica ha svelato che, durante le riprese di una scena in notturna, ha rischiato seriamente di perdere la vita e, a salvarlo, ci ha pensato Terence Hill.

Retroscena di Nino Frassica sulle riprese di Don Matteo 13

Nel dettaglio, Nino Frassica è una delle "pietre miliari" di Don Matteo 13, la fortunata fiction del giovedì sera di Rai 1 che ancora oggi continua ad appassionare gli spettatori.

L'attore che veste i panni di Cecchini, in una recente intervista, ha svelato dei retroscena alquanto sconcertanti sul dietro le quinte della fiction di Rai 1, rivelando per la prima volta che c'è stato un momento in cui ha rischiato di morire sul set, durante le riprese di una scena complicata.

Nino Frassica ha svelato di aver avuto delle grandi difficoltà nel momento in cui si è ritrovato a girare una scena su un tetto di una casa, in piena notte: al suo fianco, in quel momento, c'era Terence Hill, protagonista con lui di quel momento.

'Sarei morto sul set, ma Terence mi ha salvato', svela Nino Frassica

"Ad un certo punto sono scivolato, stavo per precipitare sotto, ma Terence mi ha afferrato e mi ha salvato la vita", ha rivelato l'attore che veste i panni del maresciallo Cecchini nella fiction di Rai 1.

"Se fossi caduto di sotto sarei morto, ma Terence mi ha tenuto stretto", ha aggiunto ancora Frassica ammettendo che ancora oggi non smette di ringraziare il protagonista indiscusso di Don Matteo, per quel gesto che gli ha salvato la vita.

Frassica ha ammesso che, se non ci fosse stato Terence, avrebbe rischiato seriamente di morire, motivo per il quale quando ricorda quell'episodio, non riesce a non trattenere la commozione.

Insomma un retroscena legato alle riprese della fiction serale di Rai 1, che difficilmente Frassica potrà cancellare e dimenticare.

Ottimi ascolti per Don Matteo 13, che vince la gara ascolti del giovedì

Intanto, tutto il cast si gode il successo di questa tredicesima stagione di Don Matteo che ha debuttato nel migliore dei modi, dal punto di vista auditel.

La media di ascolti della prima puntata è stata di ben sei milioni e mezzo di spettatori in prime time, con picchi che hanno toccato anche il muro dei 7 milioni di fedelissimi durante la messa in onda.

La fiction che vede protagonista Terence Hill, con il 30% di share, ha superato l'ascolto di tutte le altre proposte della serata, battendo anche l'Isola dei famosi di Ilary Blasi ferma al 16% di share.