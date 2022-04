Prosegue l'appuntamento con Don Matteo, la Serie TV più amata dagli italiani. Giunta alla tredicesima stagione, la fiction narra le vicende del prete-detective Matteo Boldrini, meglio conosciuto come Don Matteo. Le anticipazioni relative alla terza puntata, che andrà in onda il 14 aprile svelano nuovi colpi di scena. Natalina vivrà dei momenti di grande sconforto a causa della scomparsa di Olga, una ragazza a cui è particolarmente legata. Al centro della terza serata ci sarà il dottor Nardi, il quale sarà aiutato da Valentina e da Cecchini a riconquistare Anna.

Difatti il PM si è reso conto di essere ancora innamorato del capitano Olivieri, e che sarebbe pronto a tutto per tornare con lei. Tuttavia, i suoi aiutanti avranno delle idee discordanti riguardo le tecniche per far colpo su Anna, e dunque non mancheranno di equivoci.

Don Matteo, spoiler terza puntata: Marco capisce di amare Anna

Torna l'appuntamento settimanale con Don Matteo, la fiction del giovedì sera di Rai 1. La tredicesima stagione, da poco iniziata, sembra avere come fil-rouge il ritorno di fiamma fra Marco ed Anna. Quest'ultima, difatti, dopo essere stata lasciata da Sergio, potrebbe capire che essere ancora innamorata di Nardi. Fino ad ora si sono professati solo amici, tuttavia da parte del magistrato sembrerebbe esserci un sentimento ancora vivo.

Stando alle anticipazioni della terza puntata di Don Matteo, che andrà in onda giovedì 14 aprile, Marco sarà certo di amare ancora Anna. A questo punto accorreranno in suo aiuto due persone: Cecchini e Valentina. Il maresciallo e la giovane Anseschi avranno dei piani affinché i due possano tornare ad essere una coppia.

Don Matteo, anticipazioni 14 aprile: Cecchini e la giovane Anseschi confondono Nardi

La terza serata di Don Matteo proseguirà con una serie di equivoci, che daranno un'impronta comica alla puntata.

Cecchini e Valentina, difatti, prenderanno molto a cuore le sorti del PM, volendolo aiutare a far pace con la sua ex. Tuttavia, i due avranno idee completamente differenti, finendo per confondere Marco. Quest'ultimo, infatti, non saprà se ascoltare i consigli dell'una o dell'altro riguardo alle tecniche per riconquistare Anna.

Terza puntata di Don Matteo: Natalina subirà un duro colpo

La terza puntata di Don Matteo 13 prevedrà, come le precedenti, un caso da risolvere da parte di Cecchini ed Olivieri. A Spoleto si terrà un torneo di scacchi, del quale la vincitrice sarà: Olga Vanon. La ragazza, però, non sta vivendo un momento felice, nonostante la vittoria ottenuta. Poco dopo la giovane scomparirà senza lasciare alcuna traccia, il che potrebbe significare che qualcuno le abbia fatto del male. Natalina rimarrà molto scossa da questa rivelazione, dato che aveva un forte legame con Olga, avendola adottata a distanza. Difatti era stata lei stessa a farla venire in Italia.