Nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno avuto il piacere di ospitare ed intervistare Belen Rodriguez. Il rapper ha colto l'occasione per parlare anche di Fabrizio Corona, con cui da diverso tempo è in corso una forte antipatia. Belen ha cercato di rispondere in modo diplomatico e le sue parole hanno sicuramente sorpreso tutti i suoi fan, che da sempre sono appassionati alle loro storie d'amore.

Belen Rodriguez a Muschio Selvaggio

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle showgirl più amate e famose del momento. Un nome "che nessuno ha mai sentito in Italia" ha ironizzato Luis Sal, felice di poterla ospitare a Muschio Selvaggio, insieme a Fedez.

Belen Rodriguez è una bravissima conduttrice, che nel corso degli anni ha dimostrato di avere un grande talento. I suoi fan si sono da sempre appassionati anche alle sue storie d'amore con personaggi pubblici. Attualmente la showgirl argentina ha ritrovato la serenità insieme a Stefano De Martino, con un nuovo ritorno di fiamma. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, anche con il figlio Santiago, godendosi ogni momento come una vera e propria famiglia. Nel passato di Belen Rodriguez, però, c'è stato anche Fabrizio Corona. Ed è proprio di lui che Fedez ha deciso di parlare durante la puntata.

Fedez a Belen su Fabrizio Corona: 'Lo sai che mi odia?'

Belen Rodriguez è stata legata a Fabrizio Corona dal 2009 al 2012 e parlando della sua vita l'argomento è inevitabilmente finito anche su questa storia.

"Lo sai che mi odia?" le ha chiesto Fedez. "Non penso che ti odi" ha risposto Belen, ma Fedez ha insistito su questo punto, spiegando che Corona è ossessionato da lui e che ogni giorno fa una storia su Instagram per andargli contro, tanto da fargli chiedere per quale motivo abbia questa ossessione. "Forse perché ho più tatuaggi" ha dichiarato il rapper, ottenendo la risposta affermativa di Belen.

"Lui non sta a posto ma gli voglio bene con tutti i difetti che ha" ha dichiarato Belen Rodriguez, spiegando che Fabrizio Corona ce l'ha spesso con tutti, soprattutto per fare notizia, sottolineando che questa è sempre stata la sua strategia. La sua risposta ha sorpreso i fan.

Fedez e il processo a Corona

Fedez e Chiara Ferragni, qualche anno fa, hanno portato Fabrizio Corona a processo, perché aveva dato loro degli "ebeti".

La denuncia è stata fatta nel 2020, ma la pm di allora, Francesca Crupi, l'aveva ritenuta non diffamatoria. Il gip Chiara Cipolla, invece, ha deciso di accogliere l'opposizione dei legali dei Ferragnez. Probabilmente Fedez ha diverse questioni in sospeso con Corona e parlarne con Belen ha scatenato la sua voglia di sfogarsi. "Non ha nulla da fare" ha dichiarato durante l'intervista, chiedendosi per quale motivo l'ex re dei paparazzi abbia voglia di parlare sempre di lui.