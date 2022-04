Una delle coppie più amate di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, si è ufficialmente separata. A dare la notizia è stato il nuotatore attraverso un post Instagram nella giornata di ieri, 25 aprile, specificando che per incompatibilità caratteriale hanno deciso di prendere strade diverse. Dopo il post della rottura, anche la principessa Lulù ha avviato una diretta, tuonando contro terze persone per essersi intromesse nella relazione.

Lulù accusa altre persone di aver contribuito alla rottura con Manuel

Dopo la notizia della rottura, Lulù Selassiè non è rimasta in silenzio e ha avviato una diretta sul suo Instagram dal quale ha dichiarato: “È vero, purtroppo questa notizia è vera. Mi dispiace, non erano questi i programma della nostra relazione. Non è colpa mia e neanche di Manu, ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo a questa relazione. Hanno cercato di metterci contro. Queste persone non si sono mai tolte e ovviamente non parlo di persone della mia famiglia, perché sapete che la mia famiglia appena ha conosciuto Manu ha avuto un affetto infinito nei suoi riguardi e ha sempre agito con buone intenzioni”.

A questo punto, i fans dell’ex gieffina hanno chiesto a Lulù di dire di più e Selassiè ha spiegato dicendo: “Purtroppo non è avvenuta la stessa cosa da parte della sua famiglia nei miei riguardi, anche se sono stata amichevole, ho cercato di essere gentile”.

Infine ha concluso dicendo che in queste due ultime settimane entrambi hanno cercato di lottare con tutte le forze per superare le critiche e far trionfare il loro amore ma non è andata come speravano. Da tempo si vociferava che la famiglia del nuotatore non vedeva di buon occhio Lulù e, nonostante entrambi avessero progetti di una vita insieme, avere figli e vivere per sempre felici, purtroppo il lieto fine non si è avverato tra i due ex gieffini.

Manuel avvistato con la sua ex

Moltissimi fans della coppia nata al Grande Fratello Vip, venendo a conoscenza della rottura tra i due, ci sono rimasti male dividendosi tra chi dà ragione a Manuel e chi a Lucrezia Selassiè. Tuttavia, ciò che questa mattina salta all’occhio dei fan della coppia sono alcune immagini che ritraggono Manuel in compagnia della sua ex Federica Pizzi.

I due si trovavano nel tardo pomeriggio in un locale vicino al mare dopo che Manuel ha pubblicato il post dove annunciava la rottura da Lulù. Federica Pizzi per il nuotatore è un’ex molto importante, tanto che durante il programma gli registrò anche un videomessaggio mandato poi in onda in diretta. Non si sa ancora se tra i due ritornerà ad accendersi la passione o se si siano ritrovati insieme in quel posto per pura casualità.