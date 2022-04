Tra Giulia Salemi e sua mamma Fariba Terhrani sembra esserci maretta. La influencer italo-persiana ha risposto alla domanda di una fan, su Instagram, in cui chiedeva consigli su come comportarsi con una persona invadente. La replica di Giulia, però, ha infastidito sua madre che a sua volta ha sbottato contro la figlia.

Il commento della discordia

Nei giorni scorsi, Fariba è stata attaccata da alcuni fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A detta di alcuni, la donna sarebbe invadente.

Pochi giorni dopo, Giulia si è ritrovata a rispondere al quesito di una fan.

Nel dettaglio, la ragazza ha chiesto: "Come bisogna comportarsi con un parente troppo invadente?" Anziché glissare, la influencer italo-persiana ha risposto con ironia: "Lo chiedi alla persona sbagliata". Poi, la 29enne ha aggiunto: "Scherzo, mamma ti voglio bene".

La replica stizzita di Fariba

L'ironia di Giulia Salemi non è stata capita da Fariba Terhani. La donna, su Instagram, si è scagliata contro la figlia. Scendendo nel dettaglio, la 59enne ha puntato il dito contro Giulia: "Mi preghi, insistendo di venire a casa tua, poi mi fai un post infelice". La mamma della influencer ha precisato che si era organizzata per andare a trovare la figlia, ma in seguito a quanto accaduto ha deciso di non raggiungere Giulia.

Come un fiume in piena, Fariba ha sostenuto che la figlia in passato ha pubblicato conversazioni private sui social avute con lei. In quel caso, però, i fan ridevano sulla vicenda. Nel momento in cui Terhani ha parlato di Pierpaolo Pretelli in una diretta social, però, tutti i fan l'hanno criticata insinuando che si mettesse in mezzo a cose che non la riguardavano.

La 59enne ha ribadito che in quel caso, la sua non era invadenza ma voglia di prendere le difese del suo amato genero.

Infine, Fariba Tehrani ha concluso con un'altra stoccata indirizzata alla figlia Giulia Salemi: "Non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, pure tu tante volte non mi hai rispettato".

Pierpaolo Pretelli fa chiarezza sulle sue condizioni di salute

Nel frattempo, Pierpaolo Pretelli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Il diretto interessato in una storia, su Instagram, con ironia ha confidato di stare "benone". Lo showman della Basilicata ha spiegato che la cervicalgia non lo lascia in pace. Il tutto sarebbe causato da un accumulo di tensione e stress. A tal proposito Pierpaolo ha lanciato un appello ai suoi follower: "Bisogna staccare quando arrivano i primi alert dal corpo".

A parlare del malessere di Pretelli, ci aveva pensato la sua fidanzata. Giulia Salemi aveva rivelato che Pierpaolo aveva avuto un mancamento mentre stava andando a Roma per motivi di lavoro.