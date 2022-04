Hande Erçel è al centro della cronaca rosa da diversi mesi e la stampa non perde occasione per interpellarla sui suoi possibili nuovi amori. Come ha fatto nella serata del 6 aprile, quando l'attrice è rientrata nell'aeroporto di Istanbul dopo una breve vacanza a Milano. Non è mancata una domanda su Kaan Yıldırım, il presunto nuovo amore di Hande, ma la sua risposta sull'argomento è stata abbastanza vaga.

Hande Erçel e l'arrivo a Istanbul tra i paparazzi

Hande Erçel ha trascorso gli ultimi giorni a Milano in vacanza con la sorella Gamze. Rientrata a Istanbul nella serata del 6 aprile, la stampa non ha perso occasione per attenderla agli arrivi dell'aeroporto, per farle qualche domanda in merito al soggiorno milanese e non solo.

L'attrice è apparsa molto felice, dichiarando: "La vacanza è andata molto bene". I giornalisti l'hanno stuzzicata anche in merito alla presunta relazione con l'attore Kaan Yıldırım dicendole "Dobbiamo augurarti buona fortuna?". Su questa affermazione l'attrice ha risposto: "Non parlo mai della mia vita privata". Hande non ha fornito ulteriori informazioni ai paparazzi, precisandoli con gentilezza: "Sono stanca parliamo un'altra volta".

Il presunto flirt tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım

Nella media turchi, infatti, si è parlato tanto della presunta liaison tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım. I due si conoscono da diverso tempo, visto che sono stati i protagonisti del serial televisivo del 2019 dal titolo Halka, e la settimana scorsa sono stati beccati dai paparazzi all'uscita di un locale di Emirgan, situato nella parte europea di Istanbul.

I due sono andati via insieme con la macchina di Kaan e sono stati beccati dai fotografi mentre erano intenti ad attraversare il ponte. Ovviamente non hanno risposto alle domande dei giornalisti e insieme pare siano andati nella casa di Hande Erçel che si trova a Beykoz, distretto situato nel lato asiatico di Istanbul. La loro presunta unione è stata definita da alcuni media come "l'amore dell'anno", ma sarà veramente così?

La rottura con Kerem Bürsin

Hande Erçel, ormai, occupa le pagine della cronaca rosa turca dallo scorso gennaio, quando alcune indiscrezioni avevano annunciato la rottura con Kerem Bürsin. Il Gossip non è mai stato ufficializzato dai diretti interessati, anche se alcuni gesti social hanno fatto presagire che il loro amore fosse finito.

Infatti hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e in più hanno eliminato dalla gallery le foto in cui venivano ritratti insieme.

Non si è mai saputo il reale motivo per cui Hande Erçel e Kerem Bürsin abbiano deciso di porre fine alla loro storia d'amore. C'è chi dice che sia stata una scelta presa dai rispettivi manager per non rovinare le loro carriere e qualcun altro sostiene, invece, che sarebbe stato Kaan Yıldırım a chiedere all'attrice di non seguire più il suo ex su Instagram.