Dal 25 al 29 aprile andranno in onda le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6. La fortunata soap opera del pomeriggio chiuderà definitivamente i battenti dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista degli ascolti, con dati che sono andati ben al di sopra delle più rosee aspettative.

I colpi di scena non mancheranno e, in particolar modo nel corso della puntata del 27 aprile, ci saranno un bel po' di sorprese. Spazio in primis alle vicende di Beatrice che si ritroverà a soffrire per amore, mentre Umberto Guarnieri maturerà una scelta del tutto inaspettata, che segnerà una svolta importante nella sua vita.

Beatrice soffre per Dante: anticipazioni Il Paradiso 6 del 27 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 6 in programma mercoledì 27 aprile in prima visione assoluta Rai, rivelano che dopo essere tornata a casa, Beatrice non apparirà serena.

Vittorio si renderà conto che la cognata sta soffrendo per amore e che, il motivo di questa sua agitazione che non la fa vivere tranquilla, ha a che fare con Dante Romagnoli.

Proprio per questo motivo, Vittorio deciderà di non restare a guardare bensì di agire in prima persona per far sì che possa dare una mano a Beatrice e aiutarla così a far chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti di Romagnoli, il quale sembra aver fatto breccia nel cuore della donna.

Umberto decide di chiudere con Adelaide

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, la trama de Il Paradiso delle signore del 27 aprile rivela che ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto Guarnieri.

Il commendatore, infatti, si renderà conto che è giunto il momento di dare una svolta importante alla sua vita privata.

Per tale motivo, quindi, Umberto deciderà di chiudere definitivamente con la contessa Adelaide.

Ormai, infatti, si è reso conto che il suo posto non è più al fianco della contessa, bensì accanto a Flora Ravasi, la quale sembra aver fatto breccia nel cuore del commendatore.

Marcello lascia Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 27 aprile 2022

Per tale motivo, Umberto correrà da Flora e bloccherà la sua imminente partenza per l'America: vuole stare con lei e non ha alcuna intenzione di rinunciare a questo amore. Come reagirà Adelaide? Resterà a guardare oppure agirà di conseguenza contro Umberto?

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1, inoltre, rivelano che Marcello deciderà di chiudere definitivamente con Ludovica.

Contrariamente a tutte le aspettative, il barista troncherà la relazione con la giovane Brancia. Immediata la reazione di Ferdinando Torrebruna che, alla luce di questa situazione, deciderà di passare all'attacco e proverà subito a consolare Ludovica.