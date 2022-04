L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è in programma anche il 28 aprile, con la messa in onda di un nuovo episodio in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Beatrice che, questa volta, verrà aiutata da suo cognato Vittorio Conti, per ritrovare quella serenità tanto bramata al fianco di Dante.

Spazio anche alle vicende di Umberto Guarnieri, il quale dimostrerà di essere innamorato follemente di Flora Ravasi, tanto da prendere in considerazione l'idea di abbandonare Villa Guarnieri.

Vittorio si fa avanti con Dante e Beatrice: anticipazioni Il Paradiso 6 del 28 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 28 aprile, rivelano che Beatrice si ritroverà ancora una volta a soffrire per amore.

La cognata di Vittorio Conti prova un forte sentimento nei confronti di Dante ma, alla luce delle scoperte fatte sul suo conto, non se la sente di portare avanti questa frequentazione.

Eppure, questa volta, Vittorio Conti si convincerà del fatto che Dante non è quella persona perfida e spietata che ha dimostrato di essere fino a questo momento.

Proprio per questo motivo, Vittorio deciderà di agire in prima persona e cercherà così di mettersi all'opera per favorire un riavvicinamento tra Dante e Beatrice.

Insomma, in questo finale della sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, sarà proprio Vittorio a fare in modo che tra Dante e sua cognata possa ritornare di nuovo il sereno e possano così mettere da parte le varie incomprensioni.

Marco spiazza Stefania, ma lei lo rifiuta

Inoltre, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 28 aprile, rivelano che Marco deciderà di farsi avanti con Stefania.

Dopo aver riflettuto a lungo, il nipote della contessa avanzerà la sua richiesta ben precisa alla ragazza. Marco si presenterà dalla venere con un anello di fidanzamento ufficiale, il quale diventerebbe simbolo del loro grande amore.

Un gesto molto forte, il quale testimonia il fatto che Marco abbia intenzioni serie nei confronti della figlia di Gloria.

Peccato, però, che Stefania si ritroverà costretta a dover rifiutare il ragazzo.

Sebbene sia follemente innamorata di lui, non può non tener conto del ricatto infido della sorellastra Gemma, motivo per il quale deciderà di allontanarlo dalla sua vita, per salvare sua mamma.

Umberto innamorato di Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 del 28 aprile

Spazio anche alle vicende di Umberto Guarnieri: la trama de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile, rivelano che il commendatore si renderà conto sempre più di essere innamorato di Flora Ravasi e di non voler stare senza di lei.

Per tale motivo, quindi, Umberto si dirà pronto anche ad abbandonare villa Guarnieri, per poter seguire finalmente i suoi sentimenti e sentirsi libero di amare Flora, chiudendo la relazione con la contessa Adelaide.