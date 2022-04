Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 che si avvicina al gran finale e riserverà molte sorprese ai telespettatori della soap di Rai 1. Beatrice farà preoccupare tutti, ma al suo risveglio dal coma troverà Dante più innamorato che mai, tanto che sarà pronto a rinunciare a tutto ciò che ha sottratto a Vittorio. Stefania e Marco vivranno finalmente il loro amore, mentre Ludovica non riuscirà a partire con sua madre. Marcello penserà di lasciare il Circolo, mentre Ferdinando si farà avanti e si dichiarerà alla signorina Brancia.

Infine, Flora valuterà l'idea di partire per l'America.

Vittorio non crederà alle parole di Dante

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 18 al 21 aprile vedranno al centro delle scene le disperate condizioni di Beatrice che faranno preoccupare tutti e soprattutto Dante che non riuscirà a dimostrare a Vittorio di amare davvero la donna. Conti, invece, farà di tutto per salvare sua cognata e si rivolgerà ad un luminare, mentre continuerà ad avere degli scontri con Romagnoli che vorrebbe stare più vicino alla donna che ama. Quando le condizioni di Beatrice peggioreranno, Vittorio cederà il marchio a Dante, dettando le sue condizioni e avrà un crollo emotivo. Romagnoli sarà disperato per Beatrice, ma presto le cose miglioreranno e la donna si risveglierà.

Marcello valuterà di lasciare il Circolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della settimana dal 18 al 21 aprile rivelano che al risveglio di Beatrice, Dante non perderà tempo per dichiarare alla donna tutto il suo amore e successivamente farà una scelta inaspettata. Romagnoli, infatti, si recherà da Vittorio e lo informerà che per amore di Beatrice rinuncia a tutto quello che ha ottenuto fino a quel momento.

Nel frattempo, Flavia deciderà di partire per gli Stati Uniti e farà in modo che Ludovica non possa seguirla, mentre Marcello inizierà a valutare l'idea di lasciare il suo lavoro al Circolo, ma non ne parlerà con la sua fidanzata. Ludovica, invece, riceverà una dichiarazione da Ferdinando. Ci saranno importanti novità anche a villa Guarnieri e mentre Flora si illuderà di poter avere una storia d'amore con Umberto, quest'ultimo farà di tutto per dimostrare i suoi sentimenti alla cognata che lo metterà di fronte a un bivio.

Guarnieri preferirà allontanare Flora pur di stare con lei, deludendo ancora una volta le aspettative della stilista.

Flora penserà ad una nuova vita negli Stati Uniti

Al Paradiso delle signore 6, durante la settimana dal 18 al 21 aprile, Flora riceverà una proposta di lavoro dagli Stati Uniti e inizierà seriamente a pensare di poter lasciare il negozio di Conti per ricominciare una nuova vita, ma prima informerà Umberto di tutto. Nel frattempo, Adelaide proverà a far capire a Gemma che non c'è ancora molto da sperare sulla sua storia con Marco, ma la signorina Zanatta non vorrà sentire ragioni e continuerà ad illudersi che un suo ritorno sia imminente. Il giornalista, intanto, continuerà a corteggiare Stefania e alla fine la ragazza cederà, iniziando a vivere il suo sogno d'amore all'insaputa di tutti. Nonostante la premura di Stefania e Marco, tuttavia, Gemma avrà presto la prova definitiva dei loro sentimenti che spegnerà le sue speranze.