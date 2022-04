Al Paradiso delle signore 6 è arrivato il momento del gran finale e durante le puntate dal 25 al 29 aprile il pubblico assisterà al trionfo dell'amore che vincerà per molti dei protagonisti della soap di Rai 1. Prima, però, i personaggi dovranno affrontare diversi ostacoli, perché Gemma non si rassegnerà all'idea di aver perso Marco e ricatterà Stefania facendo leva sul suo amore per Gloria. Ci saranno novità anche per Umberto che farà chiarezza nei suoi sentimenti e, a sorpresa, deciderà di lasciare Adelaide, ma la contessa non accetterà affatto la sconfitta e sarà pronta a vendicarsi.

Anche per Dante e Beatrice ci sarà un ricongiungimento, mentre Marcello lascerà Ludovica ma poi tornerà suoi suoi passi.

Stefania sarà messa di fronte a un bivio da Gemma

Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 è vicino e la settimana dal 25 al 29 aprile vedrà Gemma alle prese con la sua vendetta contro Stefania. La signorina Colombo, infatti, si troverà di fronte a un ricatto e dovrà scegliere tra l'amore che prova per Marco e sua madre Gloria. La ragazza sarà disperata e confiderà la sua difficile situazione a Irene, ma avrà pochi dubbi sul da farsi: deciderà di lasciare Marco e proteggere sua madre. Nel frattempo il giornalista, all'oscuro di tutto, penserà di fare a Stefania la proposta di fidanzamento ufficiale, ma quando consegnerà l'anello alla sua fidanzata, lei preferirà allontanarlo.

La signora Moreau, tuttavia, capirà che sua figlia sta soffrendo a causa sua e per salvare la situazione suggerirà a Marco di recarsi alle nozze di Anna e Salvatore per riprendersi Stefania, mentre Gloria andrà a costituirsi in gran segreto. L'amore per Marco e la signorina Colombo, quindi, trionferà con un momento molto emozionante.

Anna e Salvatore convolano a nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nell'ultima settimana dal 25 al 29 aprile ci saranno giorni molto emozionanti anche per Anna e Salvatore, in vista del matrimonio. Agnese e Armando si occuperanno di Irene che si affezionerà moltissimo alla nonna acquisita, tanto che la bambina annuncerà inaspettatamente di volersi trasferire a Milano, regalando a sua madre e al suo compagno una grande felicità poco prima delle nozze.

Per il grande giorno, Il Paradiso delle signore resterà chiuso e tutti saranno lieti di condividere il momento più importante della coppia formata da Salvatore e Anna.

Marcello lascerà Ludovica: anticipazioni settimana 25-29 aprile

La settimana de Il Paradiso delle signore 6 dal 25 al 29 aprile racconterà anche le vicende di Ludovica e Marcello che arriveranno alla fine della loro relazione. Barbieri, infatti, lascerà il circolo e, successivamente, deciderà di lasciare anche la sua fidanzata perché ormai si sente inadeguato a vivere la loro relazione. A consolare Ludovica ci penserà Ferdinando che le proporrà un viaggio in Grecia per dimenticare il momento difficile che sta attraversando. Proprio quando la signorina Brancia sarà in procinto di partire con Torrebruna, però, Marcello cambierà idea e sarà pronto a riconquistare la donna che ama.

Ci saranno importanti novità anche a villa Guarnieri, perché Flora annuncerà la sua partenza per l'America e dirà addio anche a tutti i suoi colleghi. Umberto, però, non resterà indifferente e prenderà una decisione inaspettata lasciando Adelaide per la stilista. Per la contessa sarà un duro colpo, ma sarà pronta a vendicarsi molto presto.

L'amore trionferà al Paradiso delle signore 6: anticipazioni puntate finali

Le coppie al Paradiso delle signore 6 troveranno tutte la strada per vivere il loro amore e all'appello mancano ancora Dante e Beatrice. La cognata di Vittorio, infatti, nonostante la dichiarazione d'amore ricevuta da Romagnoli si allontanerà da lui e resterà a casa di Conti per la convalescenza.

A Vittorio, tuttavia, non sfuggirà il malumore di sua cognata e deciderà di agire per farla riavvicinare all'uomo che ama e che intanto confiderà a Fiorenza di aver rinunciato al marchio Paradiso. Romagnoli, inoltre, chiederà scusa a tutto lo staff di Vittorio Conti. Grazie all'aiuto di suo cognato, Beatrice si riavvicinerà a Dante e le quote del Paradiso torneranno nelle mani di Adelaide che avrà intenzione di usare la sua posizione per tramare una vendetta contro Umberto Guarnieri.