Le ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore saranno ricche di emozioni per i protagonisti che ruotano attorno al grande magazzino diretto da Vittorio Conti. Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda martedì 26 aprile, Marco Di Sant'Erasmo sarà deciso a portare avanti il suo legame con Stefania e vorrebbe farle la proposta per il fidanzamento ufficiale. Nel frattempo, la ragazza sarà disperata per il ricatto di Gemma e confiderà a Irene di doversi allontanare dal giornalista. Per Flora, invece, arriverà il momento di salutare la famiglia del Paradiso prima della partenza, mentre Marcello si convincerà che la scelta migliore per lui sia lasciare Ludovica.

Infine, Beatrice terrà Dante lontano dalla sua vita, mentre Romagnoli confiderà a Fiorenza di aver rinunciato al marchio del Paradiso e successivamente chiederà scusa a tutto lo staff.

Stefania sceglierà di salvare Gloria rinunciando all'amore

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 26 aprile vedrà tra i protagonisti ancora Stefania Colombo che dopo il ricatto di Gemma sarà disperata e rassegnata all'idea di dover rinunciare al suo amore per Marco per salvare sua madre. La ragazza sentirà il bisogno di confidarsi con qualcuno e troverà in Irene una spalla: le racconterà tutta la verità e sarà decisa a lasciare il giornalista.

Marco pronto a fidanzarsi ufficialmente con Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 26 aprile rivelano che Marco, ignaro di tutto, continuerà a fare progetti sul suo futuro insieme a Stefania. Il nipote di Adelaide si sentirà pronto a fare le cose sul serio e penserà di fare presto la proposta di fidanzamento ufficiale alla ragazza che ama.

Nel frattempo, per Flora si avvicinerà il momento della partenza e la stilista saluterà la grande famiglia del Paradiso prima di ricominciare con una nuova vita oltreoceano.

Dante deciso a riconquistare la fiducia di Beatrice: anticipazioni puntata di martedì 26 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 26 aprile ci sarà spazio anche per la delicata situazione di Marcello e Ludovica.

Barbieri maturerà la convinzione che lasciare la signorina Brancia sia la decisione giusta per la sua vita, perché le differenze sociali che lo dividono dalla sua fidanzata gli hanno creato troppa inadeguatezza. Saranno momenti di sofferenza anche per Beatrice che, anche se a fatica, continuerà a tenere lontano Dante dalla sua vita. Romagnoli, invece, parlerà con Fiorenza e le dirà di aver rinunciato all'acquisizione del marchio Paradiso. Successivamente, Dante chiederà scusa a tutto lo staff del Paradiso delle signore per il suo comportamento poco corretto.