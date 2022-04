Grandi colpi di scena e tante emozioni nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese che non passeranno inosservate.

Occhi ben puntati sulle vicende di Gemma, che nel finale della sesta stagione si rivelerà a dir poco spietata e crudele nei confronti di Stefania.

Al centro della scena anche la contessa Adelaide, che dopo essere stata tradita da Umberto deciderà di passare all'azione e di prendersi la sua rivincita personale.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 ultime puntate: Gemma spietata con Stefania

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gemma dimostrerà ancora una volta tutta la sua spietatezza e la sua crudeltà.

Dopo che in passato aveva ricattato Gloria (in forma anonima), questa volta la ragazza si accanirà nei confronti di Stefania.

Nel momento in cui Gemma arriverà a scoprire che la ragazza ha una relazione clandestina con il suo ex fidanzato Marco, non ci penserà due volte a passare all'attacco.

Durante gli ultimi appuntamenti della sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, Gemma deciderà di passare all'attacco e ricattare Stefania, tirando in ballo proprio sua mamma Gloria e quel segreto legato al reato che la donna ha compiuto diversi anni prima.

Stefania sotto ricatto di Gemma

Insomma, Gemma dimostrerà per l'ennesima volta di essere una donna spietata, disposta a tutto pur di riuscire ad arrivare ai suoi obiettivi e pronta a mettere nei guai Stefania.

Quest'ultima, infatti, si ritroverà a vivere delle giornate non semplici: stretta nella morsa di Gemma, la Venere del Paradiso delle signore deciderà di sacrificare il suo sentimento per Marco, per evitare che sua mamma finisca dietro le sbarre.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma fino al 29 aprile su Rai 1, rivelano che Adelaide, dopo aver scoperto la verità sui sentimenti che Umberto prova nei confronti di Flora Ravasi, deciderà di attuare la sua vendetta.

Adelaide si vendica di Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

La contessa infatti, dopo essere rientrata in possesso delle quote del grande magazzino, studierà subito un piano per mettere alle strette il suo ormai "ex fidato" collaboratore.

Umberto ha scelto di troncare la relazione con Adelaide e di conseguenza la contessa passerà all'attacco, al punto da studiare una sua strategia vendicativa per metterlo definitivamente alle strette.

Occhi puntati anche su Ludovica: le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la ragazza verrà lasciata in tronco da Marcello, il quale si convincerà del fatto che la loro storia d'amore sia giunta definitivamente al capolinea.

A quel punto Ferdinando coglierà la palla al balzo per convincere Ludovica a partire insieme a lui. Il ricco Torrebruna, infatti, proverà in tutti i modi a convincerla a partire con lui, così da poter staccare la spina e dimenticare per sempre Marcello.