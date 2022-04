L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 resta confermato fino al 29 aprile, con le ultime puntate della sesta stagione in prima visione assoluta.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Stefania, che si ritroverà a dover fare i conti con gli infidi ricatti di Gemma.

Intanto Adelaide diventerà la nuova socia del grande magazzino, mentre Umberto deciderà di dare una svolta significativa alla sua vita sentimentale.

Stefania nei guai, divisa tra Marco e Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma fino al prossimo 29 aprile 2022, rivelano che Stefania si ritroverà in forte crisi, dopo che Gemma la metterà di fronte a un bivio: chiudere la relazione con Marco oppure far sì che sua mamma Gloria si trovi nei guai con la giustizia, dato che Gemma avrebbe intenzione di denunciarla.

Un durissimo colpo per la figlia di Ezio che, in questi ultimi episodi della sesta stagione, dovrà capire cosa fare: portare avanti la sua relazione con Marco oppure mettere in salvo l'incolumità della mamma ritrovata da pochissime settimane.

Intanto Adelaide si ritroverà a fare i conti con una doppia notizia che avrà delle conseguenze importanti. Da un lato, infatti, la contessa apprenderà l'idea di Umberto di abbandonare Villa Guarnieri, pronto a viversi la sua relazione con Flora Ravasi.

Adelaide diventa la nuova socia del Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, fino al 29 aprile, rivelano che al tempo stesso la contessa si ritroverà a essere la nuova comproprietaria del grande magazzino.

Dopo la rinuncia da parte di Dante Romagnoli, ecco che Adelaide diventerà la nuova socia di Vittorio Conti nella gestione degli affari legati al negozio. Come se la caverà questa nuova coppia e quale sarà la reazione di Umberto Guarnieri?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso della settima stagione, le anticipazioni del gran finale della sesta stagione rivelano che il commendatore Guarnieri si ritroverà a fare i conti con i suoi sentimenti sempre più forti nei confronti di Flora.

Umberto blocca Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Dopo aver appreso l'intenzione della stilista di abbandonare Milano per potersi trasferire in America, ecco che Umberto correrà da lei per bloccare la sua partenza.

Senza troppi giri di parole farà presente alla stilista che non andrà da nessuna parte senza di lui, confessandole così esplicitamente di essere innamorato di lei.

Quale sarà a questo punto la reazione di Flora? Di fronte a questa inaspettata dichiarazione d'amore del commendatore Guarnieri, Flora cambierà idea in merito alla partenza per l'America oppure andrà avanti per la sua strada? La risposta nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6.