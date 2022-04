C'è tanta curiosità per il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, previsto per il 29 aprile 2022. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda la famiglia Colombo.

Marco e Stefania riusciranno a vivere la loro storia d'amore in totale serenità. Anche Ezio e Gloria avranno modo di trascorrere più tempo insieme a tal punto da desiderare di riformare la famiglia felice di un tempo. La spensieratezza dei Colombo farà soffrire molto Gemma e Veronica. Una volta perse le speranze, le Zanatta potrebbero decidere di lasciare la città, dando la possibilità agli ex coniugi di ricongiungersi.

Il Paradiso delle Signore, tempi duri per Veronica e Gemma

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che la nuova coppia formata da Stefania e Marco apparirà sempre più affiatata. Nonostante Gemma e Adelaide cercheranno in tutti i modi di separarli, l'amore per gli aspiranti giornalisti trionferà. I due fidanzati infatti dimostreranno con determinazione di amarsi alla follia e saranno disposti a tutto pur di rimanere insieme. Come se non bastasse, anche la signorina Moreau ed Ezio passeranno molto più tempo insieme e innamorati più che mai desidereranno di riformare la famiglia spensierata di una volta. Ma non finisce qui perché, stando ad alcuni spoiler, Veronica e Gemma non rimarranno indifferenti difronte ai comportamenti dei loro partner.

Tuttavia madre e figlia potrebbero decidere di abbandonare Milano e ritornare al loro paese di origine. Se così fosse, Ezio e Gloria potranno ricongiungersi e recuperare il tempo perso.

Il Paradiso 6, il matrimonio di Salvatore ed Anna

La sesta stagione de ll Paradiso delle Signore sta per terminare e le anticipazioni rivelano che nelle puntate finali non mancheranno le sorprese.

I riflettori saranno puntati su Salvatore e Anna che molto presto coroneranno il sogno di sposarsi. A tal proposito il giovane Amato deciderà di rivelare un locale nel paese della sua fidanzata e lascerà la città per andare a vivere con la piccola Irene che non sarà disposta a trasferirsi a Milano. I telespettatori della fiction quindi diranno addio ai novelli sposi anche se alcuni rumor rivelano che poco prima delle nozze, la figlia di Anna potrebbe cambiare idea sul trasferimento (ipotesi non confermata).

In questo modo Salvo e la contabile resteranno in città e il figlio di Agnese potrà continuare a lavorare in Caffetteria, in compagnia del suo migliore amico Marcello. A ogni modo, per la famiglia Amato saranno giorni pieni di emozioni e di grande felicità per il futuro dei novelli sposi.