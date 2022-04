Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti de Il paradiso delle signore 6, si è raccontato in una lunga intervista dove ha avuto modo di parlare della nascita della sua seconda figlia, Zoe.

La bambina, nata lo scorso febbraio, ha fatto preoccupare fin dal primo momento la sua mamma e il suo papà, così come svelato dall'attore della soap opera di Rai 1.

Per fortuna, tutto si è poi risolto nel migliore dei modi e Tersigni, approfittando della pausa dal set de Il Paradiso delle Signore, in questo periodo si sta godendo la sua famiglia.

Tersigni, alias Vittorio de Il Paradiso delle signore, parla della nascita movimentata di sua figlia

"La nuova avventura famigliare non è cominciata nel migliore dei modi, perché Zoe è nata prematura", ha svelato l'attore che veste i panni del celebre Vittorio Conti, uno dei protagonisti indiscussi della soap opera pomeridiana di Rai 1.

"Mia figlia Zoe è stupenda, ma ci ha già fatto tremare di paura", ha aggiunto ancora l'attore raccontando che la bambina è nata prematura, in seguito ad un parto cesareo di urgenza e, successivamente, è stata per diversi giorni anche in terapia intensiva.

Come se non bastasse, l'attore de Il Paradiso delle signore, ha svelato che nel momento in cui hanno potuto riportare la bambina a casa, hanno fatto un'amara scoperta.

'Una vera rivoluzione', ammette l'attore protagonista de Il Paradiso delle signore

Lui, sua moglie e il primogenito hanno scoperto di aver contratto il Covid-19, motivo per il quale hanno dovuto isolarsi dalla neonata, che è stata affidata per dieci giorni alle cure della nonna materna.

"Una vera rivoluzione fin dall'inizio. Non per niente l'abbiamo chiamata così: il nome, he ha origine dal greco antico, significa "vita".

Più vita movimentata di così", ha dichiarato l'attore che, per fortuna, adesso si può godere in tranquillità la sua famiglia, approfittando anche dello stop sul set della soap opera di Rai 1.

Al momento, infatti, le riprese de Il Paradiso delle signore 6 sono sospese: la soap continuerà ad andare in onda in tv fino al 29 aprile, ma gli episodi sono stati già girati nei mesi scorsi.

Confermate le riprese de Il Paradiso delle signore 7

L'attore di Vittorio Conti, quindi, potrà godersi la sua famiglia "giorno e notte", ancora per un po' di tempo, dato che le riprese della prossima stagione della soap opera riprenderanno solo verso la fine di maggio.

Come confermato da Alessandro Tersigni, Il Paradiso delle signore è stato riconfermato per una settima stagione, che gli spettatori e fan avranno modo di vedere in onda a partire dal prossimo settembre 2022, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.