Venerdì 22 aprile al Paradiso delle signore 6 si concluderà una settimana molto importante per le vicende dei protagonisti che si avviano al gran finale previsto per la fine del mese. Per Ludovica (Giulia Arena) ci sarà l'ennesima delusione, perché la ragazza verrà a sapere che Flavia (Magdalena Grochowska) ha lasciato Milano senza di lei, mentre Flora (Lucrezia Massari) parlerà con Umberto (Roberto Farnesi) della possibilità di andare negli Stati Uniti. Ci sarà delusione anche per Gemma (Gaia Bavaro) che scoprirà il sentimento che lega Marco (Moisé Curia) e Stefania (Grace Ambrose) e dovrà dire addio alle sue speranze di un ritorno.

Infine, Dante (Luca Bastianello) farà una mossa inattesa, rinunciando a tutto ciò che ha ottenuto da Vittorio (Alessandro Tersigni) per dimostrare il suo amore per Beatrice.

Stefania e Marco vivranno il loro amore

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 22 aprile vedrà tra i protagonisti Ludovica che verrà a conoscenza del fatto che Flavia ha lasciato l'Italia senza portarla con sé. La ragazza continuerà ad ignorare gli inganni di sua madre che si è finta malata per allontanarla da Marcello e quindi ha evitato di partire con lei per paura che i suoi piani potessero essere scoperti. Ci sarà una forte delusione anche per Gemma che avrà la prova del sentimento che lega Stefania a Marco e vedrà andare in fumo tutte le sue speranze di un ritorno con il fidanzato.

Flora comunicherà la sua partenza a Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 22 aprile rivelano che al centro delle scene ci saranno anche Marco e Stefania che vivranno il loro amore di nascosto, anche se questo non basterà a tenere la signorina Zanatta all'oscuro di tutto.

Ci sarà spazio anche per Flora che deciderà di comunicare a Umberto di aver ricevuto un'importante proposta di lavoro dagli Stati Uniti e di avere intenzione di non lasciarsela scappare. La stilista dirà a Guarnieri di avere intenzione di lasciare l'Italia per iniziare una nuova vita oltreoceano, lasciandosi il passato e la loro storia alle spalle.

L'inaspettato cambiamento di Dante Romagnoli: anticipazioni puntata di venerdì 22 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 22 aprile, sarà protagonista anche Dante Romagnoli che prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole. Dopo aver dichiarato tutto il suo amore a Beatrice, appena uscita dal coma, infatti Romagnoli si recherà direttamente da Vittorio per comunicargli una novità importante. Dante rinuncerà a tutto ciò che ha ottenuto fino a quel momento, pur di dimostrare a Conti che ama sinceramente sua cognata e non l'ha mai usata per i suoi scopi come Vittorio aveva insinuato durante le loro discussioni.