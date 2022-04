Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli rivelano che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) annuncerà la sua decisione di dimettersi da stilista del grande magazzino lombardo, così da intraprendere una nuova carriera professionale in America. La figlia di Achille (Roberto Alpi), quindi, dirà addio ai colleghi della boutique prima della partenza, nel frattempo il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) prenderà l'inaspettata decisione di lasciare la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Il padre di Marta (Gloria Radulescu), al contempo, si accorgerà di voler stare con Flora e si precipiterà dalla stessa poco prima che intraprenda il viaggio alla volta degli Stati Uniti. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), infine, restituirà alla zia di Marco (Moisè Curia) le quote della boutique che erano di Umberto, ignorando totalmente che la contessa sta meditando mire vendicative nei riguardi del cognato. Infatti, tra i diversi piani, potrebbe decidere di restituire le quote a Umberto, in maniera tale da costringerlo a rimanere a Milano.

Adelaide potrebbe restituire le quote a Umberto a patto che resti a Milano

Immaginarsi il Paradiso delle Signore con Umberto e Adelaide lontani per troppo tempo parrebbe poco auspicabile.

Eppure, secondo gli spoiler conclusivi della sesta stagione, il commendatore sembrerebbe intenzionato a seguire il suo sogno d'amore con la giovane Ravasi, essendo disposto ad andarsene da Villa Guarnieri per seguire oltreoceano l'ex stilista dell'atelier.

La contessa, però, si riapproprierà delle quote che Dante aveva sottratto al cognato tramite un subdolo ricatto e facendo leva sulle stesse, nella settima stagione, potrebbe costringere Guarnieri senior a rimanere in villa, così da gestire da vicino i suoi affari come socio del grande magazzino.

La contessa potrebbe cedere a Vittorio le quote che erano di Umberto

Qualora tale ipotesi non dovesse concretizzarsi, Adelaide potrebbe invece decidere di agire sottotraccia, ovvero non menzionando in alcun modo a Umberto di essere in possesso delle sue quote per cederle successivamente a Vittorio.

In tal caso i telespettatori potrebbero vedere nella prossima stagione lo zio della piccola Serena (Giulia Patrignani) come unico proprietario del Paradiso.

Se da un lato Vittorio ne sarebbe entusiasta, dall'altro lato si presuppone che il cognato di Beatrice (Caterina Bertone) potrebbe avvertire l'ex socio Umberto prima di procedere all'acquisto delle quote che erano di quest'ultimo.