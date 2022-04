Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Gloria potrebbe ritrovarsi a dover scontare la sua pena dietro le sbarre.

La sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, infatti, porterà la donna a fare una scelta coraggiosa e molto importante per il bene di sua figlia Stefania.

Al fine di metterla al riparo dalle minacce di Gemma, ecco che Gloria deciderà di andare a costituirsi dalla polizia, prendendosi le responsabilità per quel reato che ha compiuto diversi anni prima.

Stefania protegge sua mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 finale di stagione

Nel dettaglio, gli spoiler legati alle ultime puntate di questa sesta seguitissima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che Stefania si ritroverà messa nei guai dalla sorellastra Gemma, la quale comincerà a ricattarla.

Il motivo? Gemma vuole che Stefania prendi le distanze da Marco e, nel caso in cui dovesse rifiutarsi, non ci penserà su due volte a denunciare sua mamma, per quel reato che ha compiuto diversi anni prima.

Gloria, infatti, ai tempi in cui svolgeva la professione di ostetrica ha praticato l'aborto e in questo modo si è macchiata di un grave reato, dato che in Italia, tale pratica non era consentita.

Gloria potrebbe finire in carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Di conseguenza, Stefania per proteggere sua mamma deciderà di rinunciare a Marco, ma sarà proprio Gloria a scoprire tutto e a decidere di intervenire in prima persona.

La donna, infatti, accetterà di andarsi a costituire in gran segreto e quindi prendersi le responsabilità per quello che ha combinato diversi anni prima.

A questo punto, quindi, non si esclude che l'inizio de Il Paradiso delle Signore 7 possa essere a dir poco anomalo per l'ex moglie di Ezio Colombo.

La donna, infatti, potrebbe ritrovarsi costretta a scontare la sua pena in carcere e quindi prendersi le sue responsabilità per salvare la figlia e permetterle di essere felice al fianco di Marco.

Marco e Stefania diventano genitori ne Il Paradiso delle signore 7?

Resta da capire, a questo punto, come si evolverà la relazione tra Marco e Stefania: il loro amore trionferà nelle puntate finali di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, anche se bisognerà vedere cosa succederà nel corso della settima stagione.

Non si esclude, infatti, che i due possano maturare la decisione di mettere su famiglia insieme e quindi costruire qualcosa di serio e duraturo insieme. I telespettatori che hanno gioito con la coppia e hanno atteso fino alla fine il trionfo di questo amore, sperano che Marco e Stefania possano esaudire il desiderio di mettere su famiglia e magari avere anche un bebè.

Stefania scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in programma da settembre in poi in prima visione assoluta Rai, per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.