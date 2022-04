Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbero riservare fin da subito grandi colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Stefania e Marco.

I due, al termine della sesta stagione, riusciranno finalmente ad uscire allo scoperto e a far trionfare il loro amore, contro tutto e tutti.

Tuttavia, per questa felicità, a pagarne le spese potrebbe essere Gloria: la donna, infatti, si ritroverebbe costretta a dover scontare una pesante pena in carcere, per il bene di sua figlia Stefania.

Stefania viene protetta dalla mamma: anticipazioni Il Paradiso 6 finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che Gloria scoprirà dei ricatti che sua figlia sta subendo da Gemma.

Una situazione a dir poco complicata, dato che Gemma ha tirato in ballo la stessa Gloria: sa benissimo che la donna ha commesso un reato negli anni passati e che, non ha mai pagato per quello che è successo.

Proprio per questo motivo, Gemma finisce per ricattare la sorellastra: intende denunciare Gloria alla Polizia se non metterà subito la parola "fine" alla sua relazione col giovane Marco.

Ebbene, nel momento in cui Gloria scoprirà come stanno le cose, deciderà di intervenire subito e di salvare la figlia da questi infidi ricatti della sorellastra.

Gloria potrebbe finire in carcere ne Il Paradiso delle signore 7

Gloria, quindi, andrà a costituirsi in gran segreto e così, dopo diversi anni, si dirà pronta a prendersi le sue responsabilità per quello che è successo, tanto da rischiare di finire in galera e scontare la sua pena in prigione.

Nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore 7, quindi, Gloria potrebbe essere costretta al carcere, dopo questa deposizione che potrebbe metterla nei guai con la giustizia.

L'ex di Ezio Colombo, infatti, ai tempi in cui faceva l'ostetrica aveva praticato l'aborto: per salvare la vita ad una donna che si trovava in pericolo di morte prima del parto, scelse di salvarla e di farla abortire.

Stefania potrebbe combattere per sua mamma in carcere ne Il Paradiso 7

Un grave reato che, nell'Italia degli anni '60, era severamente condannato.

Tenendo conto che tale ammissione è stata fatta a distanza di anni dall'accaduto, Gloria potrebbe ritrovarsi costretta a finire in prigione.

Una settima stagione che potrebbe rivelarsi amara per Gloria e sua figlia Stefania anche se, proprio quest'ultima, dopo il grande gesto d'amore da parte di sua mamma, potrebbe ritrovarsi costretta a combattere per salvare sua mamma.

Non si esclude, infatti, che Stefania possa mettersi all'opera, in prima persona, per cercare di trovare una soluzione idonea per permettere a sua mamma di uscire dal carcere e quindi tornare alla sua vita di sempre al più presto, dato che le due hanno molto da recuperare dopo essere state distanti per così tanti anni.