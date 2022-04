Il Paradiso delle Signore 6 torna nella settimana che va dall'11 al 15 aprile 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover affrontare l'addio da parte di Marco, ma potrà contare su un'alleata d'eccezione: la contessa Adelaide.

Intanto Beatrice farà i conti con tutta la verità sul conto di Dante: quello che emergerà la lascerà a dir poco senza parole, al punto che la donna si ritroverà vittima di un incidente stradale.

Gemma non vuole arrendersi dopo l'addio di Marco: anticipazioni Il Paradiso 11-15 aprile 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 15 aprile 2022, rivelano che Marco ha fatto la sua scelta definitiva: ha deciso di chiudere con Gemma e voltare pagina, dato che ha capito di provare un forte sentimento nei confronti di Stefania.

Eppure, malgrado la forte delusione subita, Gemma non avrà intenzione di arrendersi così facilmente. La ragazza intende andare avanti per la sua strada, speranzosa ancora di poter riconquistare il nipote della contessa.

Insomma, Gemma dimostrerà di non avere alcuna intenzione di farsi da parte e quindi uscire di scena: il suo scopo, adesso, sarà quello di riconquistare di nuovo il suo ex fidanzato.

La contessa Adelaide si schiera in difesa di Gemma

E, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che per riuscire a portare a termine questa sua impresa, Gemma sarà disposta a tutto.

Ma non è finita qui, perché la ragazza potrà contare anche su un'alleata a dir poco speciale, che si schiererà a suo favore.

Trattasi della contessa Adelaide, la quale deciderà di schierarsi in difesa di Gemma e proverà in tutti i modi a far riappacificare la ragazza con suo nipote.

Riuscirà la contessa ad avere la meglio oppure, alla fine, suo nipote Marco andrà avanti per la sua strada e non tornerà più indietro sui suoi passi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 1.

Beatrice vittima di un incidente: anticipazioni Il Paradiso 6 al 15 aprile

Occhi puntati anche su Beatrice: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 15 aprile 2022, rivelano che la donna si ritroverà a dover fare i conti con le bugie che gli sono state raccontate da Dante.

Beatrice, infatti, verrà a conoscenza di tutti gli affari che Dante sta portando avanti in America, tenendo all'oscuro Vittorio Conti.

La cognata di Vittorio, in preda alla rabbia e all'ira per questa scoperta choc, si metterà al volante della sua auto e nel giro di pochi minuti si ritroverà vittima di un terribile incidente stradale.

Beatrice, quindi, rischierà la vita dopo questo spaventoso incidente che la metterà in pericolo di morte.

Ferdinando si occupa delle spese mediche per Flavia: anticipazioni Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le sorti di Beatrice, le trame de Il paradiso delle signore 6 al 15 aprile 2022, rivelano che Flavia continuerà a portare avanti il suo losco piano e tirerà in mezzo anche la figlia Ludovica, che si ritroverà complice della mamma e sarà costretta a mantenere il segreto con tutti.

Di conseguenza, Ferdinando verrà informato dell'operazione alla quale dovrà sottoporsi Flavia e deciderà di farsi carico delle spese mediche per far sì che la donna venga messa in salvo.

Marcello verrà informato di questa situazione: il giovane fidanzato di Ludovica scoprirà che sarà proprio il ricco Torrebruna a occuparsi delle spese mediche per Flavia e si ritroverà a fare i conti con un profondo senso di inadeguatezza.

Il 29 aprile chiude la sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Tale situazione finirà per aumentare ancora di più le crepe nel rapporto con Ludovica, che sembra fare già acqua da tutte le parti? Lo scopriremo nel corso degli episodi finali di questa sesta stagione della soap opera, che saluterà definitivamente il pubblico il prossimo venerdì 29 aprile, con l'ultima puntata in prima visione assoluta.

Tuttavia, i fan della soap possono stare tranquilli, perché la Rai non avrà intenzione di rinunciare a questo prodotto per la prossima stagione televisiva.

Al momento, infatti, sono già al lavoro per la messa in cantiere delle nuove puntate che andranno a comporre la settima stagione de Il Paradiso delle signore.

La soap dei record di Rai 1 ritornerà in onda a partire da metà settembre nel daytime della rete ammiraglia, occupando come sempre la fascia del primo pomeriggio, compresa tra le 15:55 e le 16:40, subito dopo il talk show Oggi è un altro giorno, riconfermato nella prossima stagione televisiva 2022/2023.