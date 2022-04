L'appuntamento con 'Il Paradiso delle Signore 6' continua a riservare grandi emozioni e colpi di scena del tutto inaspettati anche nella puntata del 22 aprile. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma che, in questo episodio, comincerà a nutrire dei grandi dubbi sul conto della sorellastra.

Flavia, invece, farà perdere le sue tracce mentre Flora Ravasi metterà Umberto al corrente della sua importante decisione.

Flavia fa perdere le sue tracce: anticipazioni Il Paradiso 6 del 22 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore 6' del prossimo 22 aprile, rivelano che Ludovica si ritroverà a fare i conti con una amara scoperta.

Sua mamma Flavia, di punto in bianco, ha fatto perdere le sue tracce, scegliendo di andare in America da sola.

La donna, quindi, senza mettere al corrente neppure sua figlia su quello che stava facendo, ha deciso di abbandonare il paese e di fare di testa sua, senza aspettare Ludovica che avrebbe voluto partire con lei.

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che la stilista metterà al corrente Umberto di quella che è ormai la sua decisione finale.

Flora fa un annuncio inatteso ad Umberto

Flora, infatti, ha intenzione di abbandonare l'Italia al più presto. La giovane figlia del defunto Achille Ravasi ha ricevuto una importante proposta di lavoro che la porterebbe a stare per un po' di tempo in America e non intende rinunciarci.

Proprio per questo motivo, quindi, Flora deciderà di informare Umberto Guarnieri alla luce del rapporto speciale che si è venuto a creare tra di loro e della dichiarazione d'amore del tutto inaspettata, che il commendatore le ha fatto.

Quale sarà la reazione di Umberto di fronte a questo annuncio del tutto inaspettato? Deciderà anche lui di partire con la giovane Ravasi oppure no?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore 6' del prossimo 22 aprile 2022, rivelano che Stefania finirà nel mirino della sorellastra Gemma.

Gemma dubita di Stefania e Marco: anticipazioni Il Paradiso 6 del 22 aprile

La figlia di Veronica, infatti, comincerà ad avere dei grandi dubbi su quello che starebbe accadendo nella vita di Marco, dopo che lui l'ha lasciata.

Gemma, infatti, sarà sempre più sospettosa in merito ad una possibile tresca in corso tra Marco e Stefania, motivo per il quale deciderà di vederci chiaro e di scoprire come stanno le cose.

E, proprio in questo nuovo appuntamento con 'Il Paradiso delle signore 6', la figlia di Veronica si ritroverà a fare i conti con una scoperta del tutto inattesa, che la metterà a durissima prova.

Del resto, Stefania e Marco sono ormai super innamorati: i due non riescono più a contenere il loro sentimento anche se, fino a questo momento, hanno cercato in tutti i modi di viverlo in gran segreto e quindi di tenersi al riparo da occhio indiscreti, per evitare che tale storia potesse creare problemi in famiglia.