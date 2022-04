Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 25 al 29 aprile 2022, rivelano che Gloria si ritroverà in una posizione difficile, dato che dovrà salvare sua figlia Stefania, dai ricatti infidi della perfida Gemma.

Occhi puntati anche su Marco, che deciderà di non arrendersi con la giovane Stefania mentre Adelaide, delusa da Umberto, metterà a punto il suo piano vendicativo nei confronti del commendatore Guarnieri.

Stefania messa alle strette da Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 25-29 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programma nella settimana fino al 29 aprile, in prima visione assoluta Rai, rivelano che Gemma ricatterà Stefania: se non ascerà al più presto Marco, lei andrà dalla polizia e denuncerà sua mamma Gloria per quel reato (legato all'aborto) che ha compiuto diversi anni prima.

Stefania quindi, alla luce di questa situazione, non se la sentirà di mettere sua mamma nei guai, motivo per il quale arriverà a una amara conclusione: decidere di troncare con Marco e allontanarlo definitivamente dalla sua vita.

Intanto Marco spiazzerà Stefania con una proposta di fidanzamento ufficiale: vuole che costruiscano insieme la loro relazione, ma la ragazza, seppur follemente innamorata, si ritroverà costretta a prenderne le distanze.

La situazione assumerà un risvolto inaspettato nel momento in cui Gloria verrà a conoscenza della realtà dei fatti e del ricatto di Gemma nei confronti di Stefania.

Gloria salva sua figlia Stefania da Gemma

A quel punto l'ex moglie di Ezio deciderà di salvare sua figlia: non esiterà a recarsi in prima persona alla polizia con lo scopo ben preciso di auto denunciarsi e quindi prendersi le sue responsabilità su quello che ha fatto in passato.

Solo in questo modo Stefania potrà vivere liberamente la sua relazione con Marco e liberarsi del giogo di Gemma, la quale ha provato in tutti i modi ad allontanare la ragazza dal nipote della contessa.

Alla fine, però, l'amore avrà la meglio e riuscirà a vincere su tutto, anche sugli infidi ricatti di Gemma, che non accetterà l'idea che Marco si sia innamorato di Stefania.

Adelaide intende vendicarsi di Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 al 29 aprile 2022

Non è finita qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, fino al 29 aprile 2022, rivelano che la contessa Adelaide, dopo aver ottenuto nuovamente le quote legate alla gestione del negozio, deciderà di attuare il suo piano vendicativo nei confronti di Umberto.

Alla luce della scelta fatta dal commendatore Guarnieri, il quale ha deciso di troncare con Adelaide e viversi la sua relazione con la stilista Flora Ravasi, ecco che la contessa non resterà a guardare.

Adelaide, infatti, ha intenzione di fargliela pagare a Umberto, ma cosa avrà intenzione di fare? Qual è il piano che metterà a punto la temutissima contessa?

La risposta nel corso degli episodi inediti della settima stagione de Il Paradiso delle signore, la quale chiuderà i battenti per la lunga pausa estiva, ma ritornerà in onda da settembre in prima visione assoluta Rai.