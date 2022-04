Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste il 28 e 29 aprile in prima visione assoluta, si preannunciano dense di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marco e Stefania che si ritroveranno ad un punto di svolta importante di questa loro relazione.

Intanto Anna e Salvatore riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore, mentre Vittorio si schiererà in difesa del suo ormai "ex nemico" Dante Romagnoli. Per Gloria, invece, arriverà il momento della resa dei conti finale con il suo passato.

Marco spiazza Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 del 28 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 del 28 aprile 2022 rivelano che Marco deciderà di farsi avanti con Stefania e, finalmente, le consegnerà il tanto atteso anello di fidanzamento.

Un gesto molto romantico e al tempo stesso importante anche se, la ragazza, si ritroverà costretta a dover rinunciare a lui, per il bene di sua mamma Gloria e per evitare che la donna finisca in carcere.

Intanto Ferdinando, alla luce della situazione che sta vivendo Ludovica, proporrà alla ragazza di partire con lui per la Grecia e in questo modo staccare un po' la spina da tutti i vari impegni.

Adelaide, invece, dovrà prendere atto della realtà dei fatti legata alla situazione di Umberto.

Vittorio complice di Dante Romagnoli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 28 aprile, rivelano che ormai sarà evidente il fatto che il commendatore Guarnieri provi un reale interesse nei confronti di Flora, tanto da essere pronto ad abbandonare il tetto di villa Guarnieri.

Occhi puntati anche su Dante e Beatrice: in questo penultimo appuntamento della stagione con la soap opera, ci sarà un nuovo riavvicinamento tra i due.

Ma, questa volta, a giocare un ruolo importante sarà Vittorio Conti che si mostrerà complice con Dante Romagnoli, affinché possa riconquistare il cuore di sua cognata.

Insomma, Vittorio metterà da parte l'ascia di guerra nei confronti del suo ormai "ex nemico" Dante, per far sì che Beatrice ritrovi la felicità di un tempo.

Spazio poi alle vicende della contessa che, in questo nuovo episodio della soap opera Rai, comincerà a meditare la sua vendetta ai danni di Umberto Guarnieri, dopo il cocente tradimento.

Salvatore e Anna sposi nel finale: anticipazioni Il Paradiso 6 del 29 aprile

E poi ancora, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda il 29 aprile con l'ultima puntata della stagione.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Salvatore e Anna arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore e quindi unirsi ufficialmente in matrimonio.

Gloria, invece, si renderà conto che sua figlia sta subendo dei ricatti da Gemma. Per questo motivo, deciderà di assumersi le sue responsabilità in merito a quello che è successo diversi anni prima e così, per far sì che Stefania sia felice con Marco, deciderà di andarsi a costituire.