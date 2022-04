La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Nel corso della puntata n° 140 della soap opera nostrana, andata in onda il 1° aprile, Roberto Landi (Filippo Scarafia) ha fatto notare alla giornalista che l'iniziativa della pesca fortunata è stata un successo, in quanto tra la redazione e il Paradiso regna una confortante armonia. Domitilla, intanto, ha messo in dubbio la veridicità della lotteria asserendo che la stessa fosse truccata, ma Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) si è offerta di prendere tutti i biglietti e, con sommo stupore, nessuno era quello fortunato.

Dante Romagnoli (Luca Bastianello), osservando il tutto, raccoglie un bigliettino da terra con la scritta "Hai vinto!" e così l'abito in palio è andato alla signora Crespi. Beatrice Conti (Caterina Bertone), dopo essersi congedata dalla signora Crespi, è stata al telefono col cognato Vittorio (Alessandro Tersigni) e, successivamente, ha proposto all'italo americano di trascorrere una giornata al lago. Dante ha accettato la proposta della contabile e i due hanno trascorso la notte insieme in una stanza.

Beatrice potrebbe essere rimasta incinta di Dante

L'appuntamento romantico, probabilmente trasformatosi in passionale, in una stanza vicino al lago tra Dante e Beatrice potrebbe avere dei risvolti inaspettati, i quali movimenterebbero non poco le dinamiche della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore.

La contabile del grande magazzino milanese, difatti, potrebbe essere rimasta incinta di Romagnoli e ciò, con ogni probabilità, non sarebbe affatto gradito a Vittorio. L'eventuale gravidanza della donna, inoltre, andrebbe a urtare l'equilibrio madre/figlia con la piccola Serena (Giulia Patrignani), la quale potrebbe accogliere con gioia il nascituro oppure essere pervasa da un moto di gelosia verso lo stesso.

L'incidente di Beatrice e le eventuali ripercussioni sulla sua gravidanza

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per gli episodi dall'11 al 15 aprile svelano che Beatrice scoprirà che Dante vorrebbe aprire alcune boutique, comperate oltreoceano in precedenza, a marchio Paradiso senza avvertire Vittorio. Sconvolta per tale scoperta, la bella Conti avrà un brutto incidente e verrà ritrovata in stato di incoscienza.

L'incidente che coinvolgerà la contabile potrebbe avere serie ripercussioni sull'eventuale gravidanza della stessa. Non essendoci ancora spoiler ufficiali sulle condizioni di salute di Beatrice a seguito del tragico evento, bisognerà attendere le prossime puntate della soap opera per scoprire cosa accadrà a riguardo.