Nella seconda puntata in replica de Il Paradiso delle Signore 1, in onda martedì 3 maggio, Teresa Iorio (Giusy Buscemi) deciderà di diventare una Venere del grande magazzino milanese e affronterà tutte le prove previste. Nel frattempo Pietro Mori (Giuseppe Zeno) sarà in grosse difficoltà finanziarie e verrà ostacolato da Carlo Mandelli, il nuovo proprietario della banca che sovvenziona la sua azienda. Quest'ultimo farà di tutto pur di far fallire Il Paradiso delle Signore e costringerà l'imprenditore Mori ad agire di conseguenza.

Il Paradiso 1, seconda puntata: Vittorio fa richiamare Teresa

Nella seconda puntata della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 3 maggio, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) farà di tutto pur di dare una chance alla bella Teresa Iorio, così la farà contattare da una delle Veneri. Sarà così che la giovane siciliana inizierà la prova nell'ambito magazzino di Milano, ma non dirà nulla a sua zia, anzi farà di tutto pur di nascondere il suo nuovo lavoro.

Durante il periodo di prova presso il Paradiso, Teresa avrà alcuni problemi con Clara Mantovani: secondo la capo commessa, infatti, la giovane siciliana non sarebbe adatta ad essere una Venere. In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato, la zia di Teresa si presenterà a sorpresa presso il grande magazzino e scoprirà tutto, la donna non la prenderà affatto bene e deciderà di contattare il padre della ragazza.

Teresa viene scelta come Venere

Teresa si impegnerà molto, per dimostrare di avere le doti per diventare una Venere: la giovane riuscirà a soddisfare parecchie clienti e alla fine anche Clara Mantovani si accorgerà della sua bravura, ma non lo ammetterà. Successivamente Teresa sarà scelta come commessa del grande magazzino, insieme ad altre due ragazze.

Lucia Gritti, intanto, porterà avanti una grossa menzogna: in realtà la donna è sposata e ha un figlio. Una delle severe regole de Il Paradiso delle Signore, infatti, è proprio quella di essere nubile, per poter lavorare come commessa. Sarà così che Gritti toglierà la fede ogni giorno, per poi tornare a indossarla prima di rientrare a casa da suo marito.

La zia di Teresa, intanto, non accetterà che sua nipote lavori sotto le dipendenze di Pietro Mori, così deciderà di contattare suo padre.

Pietro Mori ostacolato da Carlo Mandelli

Pietro Mori sarà assai disperato per la situazione venutasi a creare e sarà tentato dall'alcol, ma alla fine riuscirà a resistere e getterà via la bottiglia. L'imprenditore sarà costantemente ostacolato da Carlo Mandelli, il nuovo proprietario della banca e non saprà cosa fare per risolvere i suoi problemi finanziari. Sarà così che Mori cercherà una soluzione per evitare che Mandelli metta le mani sulla sua azienda.

Infine, Teresa scoprirà che sua zia ha chiamato il padre e che presto l'uomo arriverà a Milano, con l'intento di riportarla in Sicilia e convincerla a sposare il suo ex fidanzato Salvo.

La giovane Iorio, però, non avrà intenzione di perdonare il tradimento dell'uomo e sarà desiderosa di rimanere nella città lombarda. Vittorio Conti, invece, sarà sempre più attratto dalla nuova arrivata e inizierà a corteggiarla.