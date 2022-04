Il Paradiso delle Signore è ormai arrivato alla fine della sesta stagione e la settima stagione andrà in onda da settembre 2022.

In attesa della nuova stagione, però, Rai 1 offre in replica le puntate della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, ambientata a Milano nel 1956: il primo episodio andrà in onda nel pomeriggio di lunedì 2 maggio.

Il Paradiso 1, prima puntata: Teresa viene tradita dal suo promesso sposo

Nella prima puntata de Il Paradiso delle Signore 1, che andrà in onda lunedì 2 maggio, Teresa (Giusy Buscemi) scoprirà che il suo fidanzato e promesso sposo Salvo l’ha tradita con un’altra donna, così deciderà di lasciarlo e abbandonare la Sicilia, per trasferirsi a Milano a casa di suo zio.

Dopo il viaggio in treno, Teresa arriverà nella grande città lombarda, ma l’accoglienza per lei non sarà delle migliori: la giovane, infatti, verrà aggredita da un delinquente di passaggio e verrà aiutata da uno sconosciuto molto affascinante.

Appena arrivata, la giovane Iorio si imbatterà subito in uno dei più grandi magazzini di Milano, chiamato "Il Paradiso delle Signore". Teresa resterà assai stupita nel vedere tale lusso, ma ben presto scoprirà che l’apertura del negozio di abbigliamento ha creato seri problemi alla famiglia di suo zio Vincenzo. Poco dopo, la ragazza assisterà all'arresto del suo parente e resterà sconvolta dall'accaduto.

Teresa assiste all'arresto di suo zio Vincenzo

Teresa si recherà presso il negozio di tessuti di suo zio Vincenzo, ma assisterà ad una scena impensabile: l'uomo, infatti, verrà arrestato dalla polizia, in presenza di sua moglie.

La giovane, da poco arrivata dalla Sicilia, non saprà come comportarsi dopo la vicenda, ma sentirà il bisogno di fare qualcosa per aiutare i suoi parenti. Sarà così, che dopo aver parlato con sua zia, la ragazza scoprirà che Vincenzo è stato arrestato, dopo esser stato denunciato dall'imprenditore Pietro Mori (Giuseppe Zeno).

Il giorno successivo Teresa deciderà di affrontare Mori faccia a faccia e si presenterà presso Il Paradiso. La giovane Iorio prenderà coraggio e dirà all'uomo che per colpa sua Vincenzo è stato arrestato ingiustamente. Dopo le accuse, l'imprenditore si difenderà e confesserà a Teresa che suo zio ha dato fuoco a un furgone.

La giovane Iorio inizia a lavorare al Paradiso delle Signore

Teresa non crederà alle parole di Pietro Mori e si rifiuterà di pensare che suo zio Vincenzo abbia dato fuoco ad un furgone, così cercherà di convincere l'imprenditore a ritirare la denuncia. Mori, accetterà il volere della giovane, ma soltanto ad una condizione ben precisa: suo zio dovrà porgergli delle scuse pubbliche, ammettendo la sua colpa e lui ritirerà la denuncia. Inoltre, Mori consiglierà a Teresa di trovarsi un vero lavoro, qualora volesse davvero aiutare la sua famiglia.

Sarà così che la giovane prenderà alla lettera le parole dell'imprenditore e avrà un'idea improvvisa: Iorio, infatti, penserà di trovare un impiego presso il grande magazzino, anche se inizialmente non parlerà con nessuno della sua decisione, nemmeno con sua zia.

Successivamente Teresa affronterà il colloquio di lavoro con la capo commessa Clara Mantovani, ma non riuscirà a superarlo. Sarà l'intervento di Vittorio Conti a ribaltare la situazione, il socio di Mori, infatti, resterà assai colpito dalla giovane siciliana e vorrà darle una chance.