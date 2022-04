Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sono sempre ricche di sorprese per i telespettatori. Nella penultima puntata della sesta stagione, che andrà in onda giovedì 28 aprile su Rai 1, Umberto (Roberto Farnesi) si renderà conto di provare dei veri sentimenti per Flora e farà di tutto pur di fermare la sua partenza per gli Stati Uniti. Alla fine Guarnieri riuscirà a bloccare la giovane Ravasi in tempo.

Marco Di Sant'Erasmo, invece, sarà sempre più innamorato di Stefania e deciderà di fare un passo molto importante per il futuro: l'uomo deciderà di consegnare l'anello di fidanzamento alla sorellastra della sua ex fidanzata, senza pensare alle conseguenze del suo gesto.

Il Paradiso, puntata del 28 aprile: Umberto ferma la partenza di Flora

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 28 aprile, Umberto cercherà di fermare Flora (Lucrezia Massari), prima che la donna parta per l'America e alla fine ci riuscirà.

Intanto Marco Di Sant'Erasmo (Moisé Curia) non riuscirà a reprimere i sentimenti per Stefania, al contrario deciderà di consegnare alla sua amata l'anello di fidanzamento. La giovane Colombo, però, avrà ormai preso la sua decisione e non vorrà cambiare idea, così lascerà Di Sant'Erasmo. Stefania sarà costretta a interrompere la relazione con Marco, a causa del ricatto di Gemma, ma allo stesso tempo sarà molto combattuta.

Ferdinando vuole conquistare Ludovica

Ferdinando si renderà conto dell'umore di Ludovica e penserà di approfittare subito della situazione e di provare a sedurre la giovane con il cuore spezzato. Sarà così che Torrebruna chiederà a Ludovica di partire con lui per la Grecia, con lo scopo di distrarsi e di smettere di pensare a Marcello una volta per tutte.

Adelaide, invece, sarà notevolmente sconvolta e dovrà affrontare la realtà dei fatti: la donna dovrà accettare che Umberto sia innamorato di un'altra donna e voglia lasciare la villa.

In seguito la piccola Irene farà un annuncio molto importante: confesserà ai suoi cari di voler vivere a Milano e con la sua decisione renderà tutti molto felici, compresa Agnese.

Dante e Beatrice di nuovo vicini

Dopo aver scoperto che Irene ha deciso di vivere a Milano, Salvatore e Anna saranno molto felici e diranno che la notizia è "il regalo più bello" che potessero ricevere per le loro nozze. In seguito la coppia comincerà i preparativi per la cerimonia, ormai imminente, durante la quale Il Paradiso resterà chiuso.

Nel frattempo Dante e Beatrice si riavvicineranno, ma non sarà un caso. Vittorio, infatti, dopo aver notato la sofferenza della cognata, per la lontananza da Romagnoli, ha voluto aiutare la donna a riconciliarsi con il suo socio.